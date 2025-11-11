L’Anap lance le premier centre national de ressources pour la transition écologique en santé

Les établissements sanitaires et médico-sociaux ont accéléré leur transition écologique. Toutefois, face à la complexité et la diversité des enjeux, les professionnels ont besoin d’accéder rapidement à l’ensemble des ressources utiles. D’autant que le développement durable s’impose comme un enjeu transversal, mobilisant une diversité de profils en établissement : directions générales et techniques, ingénieurs, référents développement durable, médecins, soignants...
Pour répondre à ces défis, le rapport de l’IGAS publié en juillet 2024 recommande de confier à l’Anap un rôle central dans la transition écologique du système de santé. Sa mission : mutualiser les outils existants, accompagner les établissements dans leurs démarches et favoriser le passage à l’échelle. Afin de faciliter l’accès aux ressources disponibles, l’Anap lance aujourd’hui un centre national dédié à la transition écologique en santé, conformément aux recommandations de l’IGAS.
« Pour la première fois, les établissements de santé disposent d’une plateforme de ressources unique pour piloter leur transition écologique. De l’énergie aux déchets en passant par la règlementation du développement durable, ce centre de ressources rassemble tous les outils nécessaires pour passer à l’action, quel que soit le niveau de maturité ou le type d’établissement. C’est une réponse concrète à un enjeu systémique », déclare Emeline Flinois, directrice générale adjointe de l’Anap.
4 étapes, 12 thématiques, 70 outils pour la transition écologique en santé
La plateforme couvre l’ensemble des thématiques de la transition écologique en santé : énergie, immobilier, gestion hydrique, soins écoresponsables, achats, alimentation, déchets, transports, numérique, biodiversité, santé environnementale et adaptation au changement climatique.
Elle regroupe plus de 70 outils opérationnels pour un passage à l’action facilité en 4 étapes :
• Maîtriser les enjeux : des fiches synthétiques et des formations pour comprendre les impacts environnementaux, le cadre réglementaire, et les bénéfices économiques et sanitaires de la transition écologique
• Évaluer sa situation : Des applications numériques (Mon Empreinte Carbone ou encore les autodiagnostics Score.DD) pour estimer son empreinte carbone et mesurer son degré de maturité sur le développement durable et la réglementation.
• Structurer sa stratégie : des ressources techniques pour construire une stratégie et un plan d’action sur toutes les thématiques : énergie, bâtiments, soins, achats, déchets, etc.
• Mettre en œuvre : s’inspirer de projets réussis grâce à la plateforme nationale des bonnes pratiques de l’Anap, mobiliser les équipes avec des ressources dédiées comme le guide De l’action à l’impact, identifier les financements disponibles et solliciter un appui terrain de l’Anap pour sécuriser et accélérer les démarches.
La plateforme sera progressivement alimentée avec les nouvelles parutions et productions de l'Anap.
> Découvrir le centre national de ressources de l’Anap
