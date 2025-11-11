L’Anap lance le premier centre national de ressources pour la transition écologique en santé

Les établissements sanitaires et médico-sociaux ont accéléré leur transition écologique. Toutefois, face à la complexité et la diversité des enjeux, les professionnels ont besoin d’accéder rapidement à l’ensemble des ressources utiles. D’autant que le développement durable s’impose comme un enjeu transversal, mobilisant une diversité de profils en établissement : directions générales et techniques, ingénieurs, référents développement durable, médecins, soignants...



Pour répondre à ces défis, le rapport de l’IGAS publié en juillet 2024 recommande de confier à l’Anap un rôle central dans la transition écologique du système de santé. Sa mission : mutualiser les outils existants, accompagner les établissements dans leurs démarches et favoriser le passage à l’échelle. Afin de faciliter l’accès aux ressources disponibles, l’Anap lance aujourd’hui un centre national dédié à la transition écologique en santé, conformément aux recommandations de l’IGAS.



« Pour la première fois, les établissements de santé disposent d’une plateforme de ressources unique pour piloter leur transition écologique. De l’énergie aux déchets en passant par la règlementation du développement durable, ce centre de ressources rassemble tous les outils nécessaires pour passer à l’action, quel que soit le niveau de maturité ou le type d’établissement. C’est une réponse concrète à un enjeu systémique », déclare Emeline Flinois, directrice générale adjointe de l’Anap.