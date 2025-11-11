Connectez-vous S'inscrire
L’Anap lance le premier centre national de ressources pour la transition écologique en santé


Rédigé par Rédaction le Mardi 11 Novembre 2025 à 17:24 | Lu 44 fois


Les professionnels des établissements ont besoin d’un accès simplifié et centralisé aux nombreuses ressources nécessaires à la transition écologique. Conformément à la recommandation formulée par l’IGAS en 2024, l’Anap lance le centre national de ressources pour la transition écologique des établissements sanitaires et médico-sociaux. Cette plateforme inédite et en ligne regroupe l’ensemble des thématiques et ressources liées à la transition écologique. Elle est accessible librement et gratuitement à tous les établissements sanitaires et médico-sociaux.



L’Anap lance le premier centre national de ressources pour la transition écologique en santé
Les établissements sanitaires et médico-sociaux ont accéléré leur transition écologique. Toutefois, face à la complexité et la diversité des enjeux, les professionnels ont besoin d’accéder rapidement à l’ensemble des ressources utiles. D’autant que le développement durable s’impose comme un enjeu transversal, mobilisant une diversité de profils en établissement : directions générales et techniques, ingénieurs, référents développement durable, médecins, soignants...

Pour répondre à ces défis, le rapport de l’IGAS publié en juillet 2024 recommande de confier à l’Anap un rôle central dans la transition écologique du système de santé. Sa mission : mutualiser les outils existants, accompagner les établissements dans leurs démarches et favoriser le passage à l’échelle. Afin de faciliter l’accès aux ressources disponibles, l’Anap lance aujourd’hui un centre national dédié à la transition écologique en santé, conformément aux recommandations de l’IGAS.

« Pour la première fois, les établissements de santé disposent d’une plateforme de ressources unique pour piloter leur transition écologique. De l’énergie aux déchets en passant par la règlementation du développement durable, ce centre de ressources rassemble tous les outils nécessaires pour passer à l’action, quel que soit le niveau de  maturité ou le type d’établissement. C’est une réponse concrète à un enjeu systémique », déclare Emeline Flinois, directrice générale adjointe de l’Anap.

4 étapes, 12 thématiques, 70 outils pour la transition écologique en santé

La plateforme couvre l’ensemble des thématiques de la transition écologique en santé : énergie, immobilier, gestion hydrique, soins écoresponsables, achats, alimentation, déchets, transports, numérique, biodiversité, santé environnementale et adaptation au changement climatique.

Elle regroupe plus de 70 outils opérationnels pour un passage à l’action facilité en 4 étapes :

• Maîtriser les enjeux : des fiches synthétiques et des formations pour comprendre les impacts environnementaux, le cadre réglementaire, et les bénéfices économiques et sanitaires de la transition écologique

• Évaluer sa situation : Des applications numériques (Mon Empreinte Carbone ou encore les autodiagnostics Score.DD) pour estimer son empreinte carbone et mesurer son degré de maturité sur le développement durable et la réglementation.

• Structurer sa stratégie : des ressources techniques pour construire une stratégie et un plan d’action sur toutes les thématiques : énergie, bâtiments, soins, achats, déchets, etc.

• Mettre en œuvre : s’inspirer de projets réussis grâce à la plateforme nationale des bonnes pratiques de l’Anap, mobiliser les équipes avec des ressources dédiées comme le guide De l’action à l’impact, identifier les financements disponibles et solliciter un appui terrain de l’Anap pour sécuriser et accélérer les démarches.


La plateforme sera progressivement alimentée avec les nouvelles parutions et productions de l'Anap.

> Découvrir le centre national de ressources de l’Anap






