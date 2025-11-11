Comment naît un soin efficace : dans les coulisses de la Crème barrière protectrice Rivadouce

Pour développer une crème barrière réellement protectrice, nous avons d’abord concentré nos efforts sur le choix d’ingrédients inertes, c’est-à-dire capables de rester à la surface de la peau. L’enjeu est de créer un effet occlusif empêchant les agents irritants – notamment l’acidité de l’urine et des selles – d’entrer en contact avec l’épiderme. Cela permet de préserver les fonctions biologiques de l’épiderme, afin de limiter les irritations dues à la macération et d’éviter l’apparition d’un érythème fessier. Nous avons ainsi retenu la vaseline, un excipient couramment utilisé dans le domaine médical, précisément parce qu’elle ne pénètre pas la peau et crée une barrière protectrice efficace. Elle est associée à l’oxyde de zinc, qui possède des propriétés asséchantes, antiseptiques et protectrices. À ces deux ingrédients s’ajoute la lanoline purifiée, qui assouplit la peau et contribue à maintenir son hydratation. Pour compléter la formule, nous avons intégré un complexe végétal associant de l’extrait naturel d’aloe vera et de la glycérine d’origine végétale, afin d’apporter un effet apaisant et hydratant aux zones sensibles.Notre objectif était de trouver l’équilibre parfait entre une phase aqueuse, qui apporte une hydratation immédiate, et une phase lipidique, essentielle pour restaurer et maintenir le film hydrolipidique de la peau. Nous voulions également une crème facile à étaler et simple à retirer, pour éviter tout frottement pouvant fragiliser davantage la peau. Nous avons alors opté pour une galénique de type émulsion « huile dans eau » (H/E), contrairement aux formules de crème barrière plus classiques, souvent structurées « eau dans huile » (E/H). Dans notre émulsion, la phase externe est aqueuse : elle permet à la crème de glisser facilement sur la peau et d’être retirée sans avoir à frotter ou à utiliser des produits très détergents. À l’intérieur de cette émulsion se trouve la phase huileuse, qui crée un film occlusif durable et protège efficacement le film hydrolipidique naturel de la peau.Cette crème illustre parfaitement l’approche de Rivadouce : créer des produits qui prennent soin du patient tout en simplifiant le travail du soignant. Cela était particulièrement essentiel pour un soin destiné au change des adultes incontinents, un moment souvent délicat, qui touche à l’intimité de la personne. Notre objectif était de rendre cet instant le plus confortable possible, avec une crème agréable à appliquer, apaisante et rapide à utiliser. Dans le même esprit, nous avons tenu compte des contraintes des soignants. Lorsqu’un professionnel réalise plusieurs changes par jour, pour différents patients, il a besoin de produits efficaces, faciles à étaler et tout aussi simples à retirer, afin d’éviter les manipulations répétées et les frictions inutiles. C’est précisément cette recherche d’efficacité et de simplicité d’usage qui guide la formulation de l’ensemble des produits Rivadouce. Leur succès sur le terrain en est la meilleure preuve.Dès son lancement, elle a rapidement trouvé son public ! Sans parfum et dotée d’une excellente tolérance cutanée, elle peut être utilisée quotidiennement chez tous les adultes incontinents, et s’intègre naturellement dans les protocoles de soins des établissements. Pour les nouveau-nés et les nourrissons, une formule spécifiquement conçue pour leur peau existe également : la crème de change Rivadouce bébé, certifiée Bio et composée à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle.