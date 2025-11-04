COSUI Ségur numérique : des usages numériques en santé qui montent en puissance

Cette progression marque un tournant : le Ségur entre dans une phase de consolidation, orientée vers la généralisation des usages et la montée en conformité des acteurs, avant le passage progressif à une logique d’obligation réglementaire à l’horizon 2026-2027.



Les chiffres présentés témoignent d’une appropriation réelle des outils numériques :



23 millions d’utilisateurs actifs sur Mon espace santé, soit près d’un tiers des Français ;

42,8 millions de documents partagés en octobre 2025, soit une croissance annuelle de + 40 % ;

56 % de hausse des consultations réussies de dossiers numériques par les professionnels entre février et septembre 2025 ;

97 % des commandes logicielles conformes pour la vague 1 du Ségur, incluant médecins, pharmaciens, laboratoires et établissements ;

des premiers déploiements réussis dans le médico-social et l’imagerie, amorçant la vague 2.



Au-delà des chiffres, "cette dynamique illustre la maturité croissante de l’écosystème : l’échange et le partage de données deviennent peu à peu des réflexes, au service du parcours de soins et du droit des patients", note l'ANS.

