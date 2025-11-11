Anne Garrec nommée Directrice adjointe de la veille et sécurité sanitaire de l’ARS Île-de-France

Titulaire d’un master 2 en droit de la santé et diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), Anne Garrec a occupé plusieurs postes au sein des services déconcentrés de l’Etat. Elle débute sa carrière en 2002 en tant qu’inspectrice de l’action sanitaire et sociale en Seine-Saint-Denis sur le champ du handicap. En 2008, elle rejoint le ministère de la santé comme cheffe de projet maltraitance au sein de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) ; elle y pilote la stratégie nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance des personnes vulnérables en lien avec les ARS, les fédérations et associations du secteur et l’IGAS. Elle est nommée en 2011 responsable de la mission d’inspection contrôle à la Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale Île-de-France, et intègre l’ARS Île-de-France deux ans plus tard.



À l’ARS Île-de-France, elle est d’abord responsable du département handicap à la Direction de l’autonomie où elle contribue, en lien avec les Délégations départementales, à la mise en œuvre des plans nationaux (autisme, handicap rare, polyhandicap), au pilotage de la programmation financière et au rééquilibrage territorial de l’offre dans un contexte de fortes tensions sur les situations individuelles complexes. Entre 2017 et 2022, elle sera successivement responsable du service inspections et gestion des signaux sanitaires et médico-sociaux à la Délégation départementale de Paris, puis responsable du département autonomie à la Délégation départementale de Seine-Saint-Denis. Ces 4 années ont été marquées, au-delà des projets de développement et de restructuration de l’offre médico-sociale, par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 auprès des EHPAD et des structures handicap de Seine-Saint-Denis.



Anne Garrec était depuis octobre 2022 responsable du département Ville-Hôpital à la Délégation départementale de Paris, en charge de l’accès aux soins de 1er recours, du suivi des tensions hospitalières, de la permanence des soins ambulatoires et des soins non programmés, des parcours ville-hôpital, des filières de soins spécifiques (gériatrie, soins palliatifs…), de l’offre de soins en santé mentale, du numérique et des ressources humaines en santé.