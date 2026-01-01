Yooli mise sur l’IA pour simplifier les parcours patients

Rédaction

Yooli franchit une nouvelle étape avec l’intégration d’un module d’intelligence artificielle capable notamment d’analyser et de contrôler automatiquement les documents transmis lors de la préadmission. Le point avec Nicolas Kuntz, directeur commercial, et Damien Caruana, directeur des opérations.

Comment l’IA s’intègre-t-elle au portail patient Yooli et quels bénéfices peut-on en attendre ?



Nicolas Kuntz : Yooli s’articule autour deux volets complémentaires : un espace destiné aux patients et un portail établissement, qui permet aux équipes de piloter les différents parcours de soins. L’IA est aujourd’hui intégrée à ce second volet afin d’automatiser le contrôle des pièces déposées par les patients : reconnaissance des documents, vérification de leur conformité et cohérence des informations. Cette fonctionnalité facilite ainsi la validation de la préadmission. À terme, les données extraites pourront également être utilisées pour préremplir les formulaires, que le patient n’aura plus qu’à vérifier. Avec, à la clé, une expérience simplifiée pour l’usager et un gain de temps pour les équipes.

Quel type de technologie avez-vous retenu ?



Damien Caruana : Nous avons intégré nativement au portail Yooli un moteur d’IA développé par notre partenaire, Koncile. Cette solution est hébergée en France et répond notamment aux exigences liées à l’hébergement des données de santé (HDS).



Nicolas Kuntz : L’un de ses atouts réside dans ses capacités de paramétrage. Le moteur peut être configuré pour identifier les informations pertinentes à extraire en fonction de la nature de chaque document : identité, dates de validité, etc. Aujourd’hui principalement utilisée pour les pièces administratives, cette technologie pourrait demain être étendue à d’autres types de contenus, y compris dans le domaine médical.



Concrètement, comment un établissement peut-il déployer cette fonctionnalité ?



Damien Caruana : Disponible en option, le module IA DocControl, peut être activé à la demande. Il intervient en back-office, une fois les pièces transmises par le patient, afin d’en vérifier la conformité avant leur intégration dans le système d’information. Le degré d’automatisation peut être adapté aux processus de chaque structure. Il est par exemple possible de conserver une vérification humaine ou, à l’inverse, de valider automatiquement les dossiers qui ne présentent aucune anomalie. Nous avons intégré nativement au portail Yooli un moteur d’IA développé par notre partenaire, Koncile. Cette solution est hébergée en France et répond notamment aux exigences liées à l’hébergement des données de santé (HDS).L’un de ses atouts réside dans ses capacités de paramétrage. Le moteur peut être configuré pour identifier les informations pertinentes à extraire en fonction de la nature de chaque document : identité, dates de validité, etc. Aujourd’hui principalement utilisée pour les pièces administratives, cette technologie pourrait demain être étendue à d’autres types de contenus, y compris dans le domaine médical.Disponible en option, le module IA DocControl, peut être activé à la demande. Il intervient en back-office, une fois les pièces transmises par le patient, afin d’en vérifier la conformité avant leur intégration dans le système d’information. Le degré d’automatisation peut être adapté aux processus de chaque structure. Il est par exemple possible de conserver une vérification humaine ou, à l’inverse, de valider automatiquement les dossiers qui ne présentent aucune anomalie.