« Votre Cockpit DATA Blocs » : le nouvel outil de l’Anap qui calcule automatiquement les indicateurs clés du bloc opératoire

Rédaction

L’Anap lance « Votre Cockpit DATA Blocs », une nouvelle application qui aide les établissements à améliorer l’efficience de leur bloc opératoire et l’organisation quotidienne des équipes grâce à la DATA. Taux d’occupation des salles, démarrages tardifs, fins précoces des vacations ou activité non programmée : l’application gratuite calcule automatiquement une dizaine d’indicateurs clés pour identifier rapidement les leviers d’amélioration. Présenté lors d’un webinaire dédié, l’outil vient enrichir « Votre Cockpit DATA » qui dote les établissements de santé d’un socle commun et gratuit d’outils de pilotage par la donnée.

Comment évaluer si son bloc opératoire fonctionne à plein potentiel ? Comment identifier les ressources sous-exploitées et les marges d'amélioration mobilisables ? Les données existent, mais sont parmi les plus difficiles à faire parler. Les équipes peinent à disposer d'une vision claire de leur fonctionnement et à identifier les leviers d'amélioration les plus pertinents. Pour répondre à ce besoin, l'Anap lance « Votre Cockpit DATA Blocs ». Destiné notamment aux cadres de bloc, ingénieurs de bloc et directeurs de pôle, cet outil offre une vision détaillée et rétrospective de l'activité opératoire. « Les indicateurs existent déjà. Ce qui manquait, c'était un moyen simple de les calculer et de les exploiter partout de la même manière. Avec Votre Cockpit DATA Blocs, l'Anap met gratuitement à disposition des établissements un outil qui transforme les données du bloc opératoire en informations pour piloter l'activité, identifier les leviers d'amélioration et éclairer les décisions. », souligne Sylvain Delair, directeur du pôle Usage des Data à l'Anap.

L'outil calcule, les équipes pilotent