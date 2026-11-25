Une campagne de dons pour pérenniser la visite des clowns dans les services pédiatriques du CHIV
Rédaction
L'association Amour de Clowns lance sa campagne de dons pour maintenir, pour la dixième année consécutive, la présence de clowns hospitaliers professionnels dans les services pédiatriques du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
10 000 €, c’est la somme nécessaire pour compléter le budget de cette dixième année d’intervention dans les chambres du CHIV. Ces dons permettront d’assurer la présence hebdomadaire d’un binôme de clowns professionnels auprès des enfants hospitalisés et de leurs parents, en leur offrant un rendez-vous régulier avec le rire et la légèreté. Ils garantiront aussi le maintien de la formation artistique et médico-sociale continue des artistes-clowns.
Partenaire du CHIV depuis dix ans
Depuis 2017, les clowns d'Amour de Clowns sont présents tous les mardis au Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) tout au long de l’année et ce même pendant les fêtes. En duo et en collaboration étroite avec les équipes soignantes, ces professionnels interviennent dans les services de Pédiatrie Générale, Chirurgie Pédiatrique, Hôpital de Jour, Urgences Pédiatriques ainsi que dans les services de Néonatalogie pour les nourrissons. « Les visites des clowns laissent une empreinte bien au-delà de leur passage. Pour certains enfants hospitalisés, ces rendez-vous sont devenus si précieux qu'ils demandent que leurs soins soient programmés le jour de leur venue. C'est cette présence régulière, ces moments de joie et de réconfort que nous souhaitons pouvoir leur offrir dans la durée, grâce au soutien de nos donateurs. », explique Marion Hubert, présidente de l'association.
>>>> La cagnotte pour soutenir l'Association
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