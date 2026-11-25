Une campagne de dons pour pérenniser la visite des clowns dans les services pédiatriques du CHIV

Rédaction

L'association Amour de Clowns lance sa campagne de dons pour maintenir, pour la dixième année consécutive, la présence de clowns hospitaliers professionnels dans les services pédiatriques du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

10 000 €, c’est la somme nécessaire pour compléter le budget de cette dixième année d’intervention dans les chambres du CHIV. Ces dons permettront d’assurer la présence hebdomadaire d’un binôme de clowns professionnels auprès des enfants hospitalisés et de leurs parents, en leur offrant un rendez-vous régulier avec le rire et la légèreté. Ils garantiront aussi le maintien de la formation artistique et médico-sociale continue des artistes-clowns.

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