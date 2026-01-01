Un serious game mobile pour former les soignants à la prise en charge de la douleur au Centre Léon Bérard

Rédaction

Imaginé et créé par Sullivan Gérard, infirmier expert douleur au Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, le « Chariot des erreurs » propose aux soignants une formation immersive et ludique, directement dans les services. Inspiré du principe de la chambre des erreurs, ce dispositif mise sur la simulation et le travail en équipe pour sensibiliser les professionnels aux risques liés aux soins et renforcer les bonnes pratiques.

Comment apprendre à repérer les erreurs et à réagir face à une situation à risque autrement qu’à travers une présentation théorique ? C’est le pari du « Chariot des erreurs ». Ce format de formation rapide et interactif permet d’aller à la rencontre des équipes soignantes, au plus près de leur quotidien en leur proposant une expérience participative. Sur le principe d’un serious game, chaque session repose sur un scénario construit autour de situations à risque. Jusqu’à quatre participants sont invités à observer, manipuler, rechercher les erreurs et réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre pour les corriger. Un chronomètre vient ajouter une dimension de stress et d’urgence, afin de se rapprocher des conditions que les soignants peuvent rencontrer dans leur pratique quotidienne. En étant directement acteurs de la situation, les participants expérimentent, échangent et apprennent en jouant. « Au-delà du repérage des erreurs, le « Chariot des erreurs » met en lumière l’importance de la collaboration entre les infirmiers et les aides-soignants. L’exercice encourage le dialogue, la complémentarité des compétences et la réflexion collective, autant de leviers essentiels pour prévenir les risques et sécuriser la prise en charge des patients » explique Sullivan Gérard, infirmier expert douleur au Centre Léon Bérard à l’origine de ce dispositif.

Une formation directement dans les services

Répondant aux demandes des cadres de santé du Centre Léon Bérard, qui souhaitent développer les formations flash thématiques au sein de leurs équipes, le « Chariot des erreurs » a été conçu pour s’intégrer facilement à l’organisation des services. Plutôt que de réunir les professionnels autour d’un diaporama, le dispositif vient à eux, avec des sessions d’environ 30 minutes, notamment entre deux relèves. Sur le principe d’un serious game, chaque session repose sur un scénario construit autour de situations à risque. Jusqu’à quatre participants sont invités à observer, manipuler, rechercher les erreurs et réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre pour les corriger. Un chronomètre vient ajouter une dimension de stress et d’urgence, afin de se rapprocher des conditions que les soignants peuvent rencontrer dans leur pratique quotidienne. En étant directement acteurs de la situation, les participants expérimentent, échangent et apprennent en jouant.



Le travail en binôme au cœur de la prise en charge des patients

Au-delà du repérage des erreurs, le « Chariot des erreurs » met en lumière l’importance de la collaboration entre les infirmiers et les aides-soignants. L’exercice encourage le dialogue, la complémentarité des compétences et la réflexion collective, autant de leviers essentiels pour prévenir les risques et sécuriser la prise en charge des patients. Chaque session se termine par un débriefing de quelques minutes. Ce temps d’échange permet de revenir sur les situations rencontrées, de comprendre les erreurs les plus marquantes et d’identifier les bonnes pratiques à retenir.

Un dispositif amené à évoluer

L’ambition du Centre Léon Bérard est de déployer régulièrement le « Chariot des erreurs » dans les services afin de toucher le plus grand nombre de professionnels. À l’issue de chaque session, les participants remplissent un questionnaire de satisfaction permettant de recueillir leurs retours et de mesurer l’impact du dispositif. Cette démarche pourrait également être adaptée à d’autres thématiques, en fonction des besoins des équipes. Le « Chariot des erreurs » constitue ainsi une nouvelle approche de la formation, fondée sur l’expérience, la participation et l’apprentissage collectif, au service de la qualité et de la sécurité des soins.