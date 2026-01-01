Transition écologique : jusqu’à 1,5 million d’euros d’économies par an pour un hôpital

Rédaction

Moins de dépenses, moins d’émissions : les deux vont de pair. Éclairage, produits de santé, alimentation, déchets, achats ou consommation d’eau… Pour un hôpital de 500 lits et places, le potentiel d’économies peut atteindre 1,5 million d’euros par an. Pour aider les établissements sanitaires et médico-sociaux à passer à l’action, l’Anap lance un accompagnement collectif et met à disposition deux outils pratiques : une infographie de 17 actions écologiques et rentables et une plateforme recensant les financements disponibles.

Dans un contexte de fortes tensions financières, chaque économie compte. Certaines actions de transition écologique réduisent les coûts sans dégrader les soins ni alourdir le fonctionnement quotidien. Plusieurs sont même immédiatement rentables et ne nécessitent aucun investissement. L’Anap propose trois solutions complémentaires : un accompagnement pour construire un plan d’action à partir des données de l’établissement, une infographie pour repérer les leviers les plus efficaces et une plateforme pour identifier les aides mobilisables. « La transition écologique n’est pas une dépense de plus : c’est un levier d’économies, souvent immédiates. Avec cet accompagnement et ces outils, nous aidons chaque établissement à repérer les actions les plus rentables, à les chiffrer et à trouver les financements nécessaires. C’est positif pour les finances, pour l’environnement et pour la résilience face au changement climatique. » déclare Emeline Flinois, directrice générale adjointe de l’Anap.

Construire un plan d’économies sur mesure

Pour un hôpital de 500 lits et places, le potentiel peut atteindre 1,5 million d’euros par an. L’accompagnement permet à chaque établissement d’estimer ses propres économies à partir de ses données, avec l’appui des experts de l’Anap.



Le parcours se déroule en trois temps :

• Comprendre : une masterclass permet d’identifier les principaux gisements d’économies ;

• Chiffrer et prioriser : chaque établissement évalue ses actions à partir de ses données, les classe selon leur rentabilité et vérifie leur conformité réglementaire avec les outils et les experts de l’Anap ;

• Passer à l’action : un atelier entre pairs permet de consolider son plan, de s’inspirer d’expériences réussies et de partager les bonnes pratiques.

17 actions rentables, chiffres à l’appui

L’infographie « Vertueuse et rentable : la transition écologique fait baisser les coûts » présente les résultats pour un hôpital type de 500 lits et places. Pour chacune des 17 actions, elle indique les économies possibles. La plupart ne demandent aucun investissement et produisent des économies dès la première année.

Trouver les financements en quelques clics