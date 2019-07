"Tirer le meilleur parti des informations disponibles"

Nous travaillons beaucoup avec nos confrères des autres disciplines médicales pour y mettre en pratique les apports de l’informatiquemédicale, mais aussi avec les industriels. Cela dit, le paysage français étant encore très morcelé, la notion d’interopérabilité est aujourd’hui un frein à l’échange d’informations, et surtout à leur traitement profond au travers d’outils automatisés. La création du Health Data Hub – le Professeur Marc Cuggia(7), au passage l’un des membres du Conseil d’Administration d’AIM, a d’ailleurs participé à la mission de préfiguration – représente à ce titre une initiative formidable pour améliorer l’exploitation des données de santé dans le respect des droits des patients, a fortiori lorsqu’elle s’articulera avec les autres plateformes collaboratives créées au sein des territoires. De la même manière, la labélisation récente de quatre Instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle(8) (3IA) favorisera la mise en réseau des acteurs de l’informatique médicale, qui disposeront alors de portes d’entrée clairement identifiées.L’intégration, aux pratiques médicales, des solutions connectées aujourd’hui utilisées par les patients impose en effet de la prudence : il n’existe aucune garantie sur la qualification des données recueillies, lorsque ces systèmes ne bénéficient pas d’un marquage CE en tant que « dispositif médical ». Cela dit, de nombreux dispositifs, y compris ceux de la vie courante, peuvent être « upgradés », ou améliorés, pour capter de l’information médicale sans pour autant être marqués. Ils permettront ainsi de mieux savoir ce qu’il se passe en-dehors des épisodes de consultation et d’hospitalisation, ce fameux angle mort de la médecine évoqué précédemment. Leurs données devront toutefois être intégrées dans des « lacs de données » connectés aux Systèmes d’Information Hospitaliers, pour que les chercheurs puissent formuler des requêtes complexes sans pour autant perturber le fonctionnement de l’établissement. Cette approche se rapproche d’ailleurs de celle retenue par le Health Data Hub. Les objets connectés ouvrent par ailleurs le champ à une autre révolution : l’encapacitement, ou empowerment, des patients, élément de plus en plus constitutif de la médecine moderne, dite des 4P(9).AIM a en effet été missionnée pour organiser cette édition 2019, qui aura lieu du 26 au 30 août à Lyon. Il s’agit de LA manifestation scientifique internationale de référence dans ce domaine, avec près de 2 500 participants en provenance de 63 pays. Déjà plus de 1 200 soumissions d’articles nous sont parvenues du monde entier – c’est là un record – autour des quatre grandes thématiques du congrès : l’interprétation des données de santé et biomédicales, l’aide à la décision et à l’action en santé, la médecine personnalisée et la santé publique, et l’homme et l’informatique médicale. MEDINFO 2019 proposera ainsi 700 conférences, 300 posters, 6 keynotes, mais aussi 5 symposiums satellites internationaux et 4 datathons, qui mettront notamment en lumière les compétences des acteurs français de l’informatique médicale.1 - La santé est « la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d’autre part évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci ».2 - « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».3 - L’éthique de la joie de Spinoza est fondée sur le conatus, ou l’effort que fait chaque être humain pour persévérer et grandir dans son être. C’est cet accroissement de sa puissance d’être qui produit de la joie.4 - Notamment les Livres Blancs Santé connectée, de la e-santé à la santé connectée (2015), et Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle (2018). À lire sur www.conseil-national.medecin.fr 5 - Les technologies d’intelligence artificielle « déterminent notre capacité à organiser les connaissances, à leur donner un sens, à augmenter nos facultés de prise de décision et de contrôle des systèmes. Et notamment à tirer de la valeur des données ». Pour consulter le rapport Villani : www.aiforhumanity.fr 6 - Créateur du terme « informatique médicale » au début des années 1960, François Grémy (1929-2014) a fondé la première unité de recherche INSERM consacrée à cette discipline, ainsi que l’International Medical Informatics Association (IMIA).7 - Voir l’article en page 74 8 - À Grenoble, Nice, Paris et Toulouse. Tous travailleront, entre autres, sur des applications de santé.9 - Prédictive, Préventive, Personnalisée, Participative.