Soulager le dos des soignants et préserver l’autonomie des malades

Pamela Claude

Depuis plus de 20 ans, la PME française Alter Éco Santé s’attache à proposer des aides techniques au transfert simples et pratiques. Une approche particulièrement pertinente à la lumière de la crise sanitaire, comme nous l’explique le directeur des ventes, Pierre Liausu.



Il s’agit de maintenir l’autonomie des personnes à mobilité réduite, tout en minimisant les troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les soignants. Ces deux enjeux vont en effet de pair : en permettant à un patient de conserver ses capacités de mouvement, on ne limite pas seulement la grabatisation et ses conséquences ; on diminue, aussi, les risques d’accidents liés à sa mobilisation. C’est pourquoi nous proposons tout un éventail de solutions visant autant à soulager le dos des soignants qu’à préserver l’autonomie des patients : draps de glisse, coussins pivotants, barres de redressement, guidons de transfert, etc.En effet, le confinement a accentué la perte d’autonomie, multipliant par deux la proportion de patients éligibles au guidon de transfert pour réactiver leurs capacités locomotrices. Or, comme je l’évoquais plus haut, qui dit perte d’autonomie dit également risques accrus de TMS pour les soignants – avec des effets directs sur la qualité de vie au travail. Pouvoir disposer de solutions pour guider le retour à l’autonomie est donc synonyme d’un environnement professionnel plus serein, plus valorisant. Tout le monde y gagne. Alors certes, tout équipement a un coût. Mais le retour sur investissement est sans commune mesure avec les impacts humains, sociaux et économiques d’un accident de travail, comme le démontre d’ailleurs très bien Perfécosanté, la méthode de l’ANACT pour estimer les coûts liés aux conditions de travail dégradées…Plus d'informations sur le site d'Alter Éco Santé