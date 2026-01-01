Santé durable : l'EHESP obtient un financement Horizon-Europe de 7,9 millions d’€ sur 4 ans

Rédaction

Santé durable : l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) est lauréate d’un appel à projet du programme Horizon-Europe pour coordonner le projet de recherche GREEN-CARE. Dédié à l'intégration de l’empreinte environnementale dans les décisions de santé, il bénéficiera d’un financement de l’Union Européenne de 7,9 millions d’euros sur 4 ans.

L'EHESP annonce l'obtention d'un financement de 4 ans pour la coordination du projet de recherche GREEN-CARE "Greening Healthcare Decision-Making and Care Pathways through Environmental Impact Integration and its Application in Oncology". Sous la responsabilité scientifique de Laurie Marrauld - maitresse de conférences en sciences de gestion à l'EHESP - ce projet de recherche qui débutera début 2027 réunira un consortium de chercheurs européens et américains avec pour objectif de faire évoluer, au regard des enjeux environnementaux, la manière dont les soins sont évalués, organisés et délivrés.

Une nouvelle étape pour la santé durable

« Il s’agit de passer de la mesure de l’empreinte environnementale des soins à son intégration concrète dans les décisions de santé » explique Laurie Marrauld, responsable scientifique du projet. Car si l’impact environnemental des activités de santé est aujourd’hui identifié et estimé, l’information reste peu utilisée dans les prises de décisions. Comment alors utiliser cette information pour prendre de meilleures décisions en santé ? C’est cette étape que GREEN-CARE entend franchir en développant un cadre méthodologique permettant de mesurer les impacts environnementaux des interventions et des parcours de soins, puis de les mettre en regard de leurs bénéfices sanitaires et économiques.



Une ambition scientifique à l'échelle européenne



Pour ce faire, un consortium de chercheurs européens et américains*, réunis autour de l’EHESP, travaillera pendant 48 mois à intégrer ces informations dans plusieurs niveaux de décision : pratique clinique, organisation et pilotage des établissements de santé, achats hospitaliers, évaluation des technologies de santé et recherche clinique. Le projet étudiera également les dimensions éthiques, sociales et comportementales de cette transformation.

À terme, le projet GREEN-CARE vise :

la production de plus de 15 publications scientifiques ;

la présentation des résultats dans les grandes conférences internationales en oncologie, radiothérapie, évaluation des technologies de santé et économie de la santé ;

la formation de plus de 200 professionnels et participants ;

la mise à disposition d’une plateforme de connaissances réunissant les méthodes, données, outils et ressources produits par le consortium, réutilisable au-delà du projet.

L'EHESP : interface scientifique et de coordination au cœur du projet