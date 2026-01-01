Santé des soignants en IDF : SPS lance ses Rencontres Territoriales avec une première étape à Paris le 28 septembre

Rédaction

Dans la continuité de l’annonce de son plan d’action régional 2026- 2027 soutenu par l’ARS Île-de-France, SPS, l’institut pour la santé des soignants, passe à l’action sur le terrain. Le lundi 28 septembre 2026, Paris accueillera la première des 8 Rencontres Territoriales prévues dans l'ensemble des départements franciliens.

Alors que l’Île-de-France concentre plus de 25 % des sollicitations nationales auprès des dispositifs d’aide de SPS, l’association concrétise son engagement d'« aller-vers » les professionnels et étudiants en santé. L’objectif de ces rencontres départementales est de rassembler et fédérer l'ensemble des acteurs locaux, institutionnels, professionnels de santé et associations de terrain afin d'apporter des solutions concrètes face à l’épuisement professionnel et la détresse psychologique.

1er rendez-vous : « Paris en action pour la santé des soignants et des étudiants en santé »



- le lundi 28 septembre 2026 de 14h à 22h

- à la Mairie du 17e arrondissement de Paris (16-20 rue des Batignolles, 75017)



Au programme de cet événement, des temps forts d'échanges, des tables rondes réunissant notamment des acteurs de proximité (tels que les CPTS parisiennes) et des présentations de dispositifs de prévention et de soutien aux professionnels de santé.



> Découvrir le programme complet et s'inscrire La première rencontre territoriale francilienne se tiendra :- le lundi 28 septembre 2026 de 14h à 22h- à la Mairie du 17e arrondissement de Paris (16-20 rue des Batignolles, 75017)Au programme de cet événement, des temps forts d'échanges, des tables rondes réunissant notamment des acteurs de proximité (tels que les CPTS parisiennes) et des présentations de dispositifs de prévention et de soutien aux professionnels de santé.

8 étapes au plus près des territoires franciliens