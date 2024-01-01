SI-Lab : la chirurgie pédiatrique se dote de son propre laboratoire d'innovation

Rédaction

Chaque jour, les chirurgiens pédiatres imaginent des solutions pour leurs patients. Mais comment les concrétiser face à des effectifs limités, des pathologies rares, des ressources dispersées et des agendas surchargés ? C’est pour transformer ces idées en réalisations concrètes qu’est né le SI-Lab, le Laboratoire d'Innovation des Sociétés Françaises de Chirurgie Pédiatrique, soutenu par la Fondation de l’Avenir.

Le SI-Lab est adossé au fonds de soutien « Avenir Chirurgie Pédiatrique », créé en conseil de surveillance en octobre 2024 et lancé début 2025 par la Fondation de l’Avenir avec la Société Française de Chirurgie Pédiatrique. Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement d'un engagement historique de la Fondation en faveur de la pédiatrie, de la chirurgie et du numérique en santé, des spécialités représentées de manière continue au sein de son Conseil scientifique, dont la présidence est aujourd'hui assurée par une chirurgienne pédiatrique. Il traduit aussi la volonté de la Fondation d'accompagner une société savante et des projets multicentriques, au service d'une recherche directement tournée vers l'amélioration des prises en soins, l’accompagnement à la formation des cliniciens et la relation aux patients et à leurs familles. Le fonds a vocation à s'enrichir, à mesure que le SI-Lab se développe, de nouveaux financements (dons et mécénat), afin d'essaimer de nouveaux programmes et de porter haut cette approche résolument novatrice de la chirurgie pédiatrique française. « L'innovation en chirurgie pédiatrique nécessite des structures agiles, collaboratives et orientées résultats. Notre ambition est simple : accélérer l'émergence et le déploiement d'innovations concrètes au service des enfants », résume Frédéric Hameury, directeur du Comité Innovation de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique (SFCP).



Briser les silos

Dès sa création, le SI-Lab s'est positionné comme un incubateur de projets.Autour des chirurgiens, il réunit ingénieurs, chercheurs et industriels, mais aussi spécialistes de l'intelligence artificielle et de la donnée, sociologues et juristes. Réuni le 23 juillet dernier, le comité de pilotage du fonds « Avenir Chirurgie Pédiatrique », associant l'équipe du SI-Lab et la Fondation de l’Avenir, a précisé les modalités et les priorités d'action. Le constat est déjà éloquent : une quinzaine de projets identifiés et suivis, aux thématiques et aux niveaux de maturité variés : une application intelligente de suivi de la formation des internes, un dispositif médical de haute technicité destiné à pallier l'absence de diaphragme chez le nouveau-né, ou encore des programmes de simulation qui rendent des procédures complexes, telle la cœlioscopie ou la thoracoscopie, moins traumatisantes pour les enfants. Un fonctionnement agile a été défini pour accompagner ces projets, leur apporter des moyens d'amorçage et consolider les phases clés de leur développement. L'enjeu est autant humain que technique : permettre à des praticiens confrontés à des maladies rares de devenir, à leur tour, moteurs de l'innovation, plutôt que simples utilisateurs d'outils conçus pour la chirurgie adulte.



Deux priorités, trois leviers





Trois leviers structurent cette ambition : Intégrer les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, dans les pratiques chirurgicales, pour améliorer la prise en charge ;

Développer la simulation en chirurgie pédiatrique, c’est-à-dire favoriser la maîtrise des gestes fondamentaux et la préparation des interventions, grâce à la réalité augmentée et à l'impression 3D ;

Renforcer l'efficience au bloc opératoire par des instruments adaptés aux corps des plus petits. Le SI-Lab et la Fondation de l’Avenir ont choisi de concentrer leur action sur deux publics prioritaires, les nouveau-nés et nourrissons porteurs de malformations, et les enfants atteints de tumeurs.Trois leviers structurent cette ambition :

Cap sur 2028