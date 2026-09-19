Renouvellement de la commission de certification des établissements de santé

Rédaction

La HAS annonce le renouvellement des membres de la commission de certification des établissements de santé (CCES).

La Haute Autorité de santé (HAS) a renouvelé une partie des membres de sa Commission de certification des établissements de santé (CCES), à l'issue d'un appel à candidatures ayant suscité un fort intérêt avec 110 dossiers reçus. Ce renouvellement est effectif depuis le 19 septembre 2026. Instance indépendante composée de professionnels de santé, de directeurs d'établissements et de représentants des usagers, la CCES contribue à garantir la cohérence, l'équité et la qualité des décisions de certification prises par la HAS.



À l'occasion de ce renouvellement, dix membres ont vu leur mandat reconduit afin de préserver l'expérience acquise et la continuité des travaux, tandis que neuf nouveaux membres rejoignent la commission. Les nominations ont été réalisées comme habituellement dans le respect d'un équilibre entre profils, spécialités, secteurs d'exercice, territoires et représentation des usagers. Cette nouvelle composition traduit la volonté de la HAS de s'appuyer sur une expertise pluraliste et de terrain, au plus près des réalités des établissements de santé et des attentes des patients. Elle permet également de saluer l'engagement des membres sortants qui ont contribué pendant plusieurs années aux travaux de la commission.



Composition de la commission