Ramsay Santé lance l’Institut Européen des Données Médicales pour accélérer la recherche et améliorer les soins en Europe

Rédaction

Ramsay Santé annonce la création de son Institut Européen des Données Médicales, un think & do tank destiné à structurer et à accélérer la recherche médicale en s'appuyant sur le potentiel des données de santé, avec pour ambition d'améliorer durablement la qualité des soins et la prise en charge des patients.

Véritable comité international réunissant des expertises complémentaires, l'Institut fédère chercheurs, cliniciens, décideurs, institutions de référence, associations de patients et partenaires internationaux autour de projets médicaux concrets. Il vise notamment à mettre les données de santé au service de la recherche médicale, en facilitant leur mise à disposition auprès des institutions de recherche, dans le strict respect des droits et de la confidentialité des patients.



Cette dynamique repose notamment sur le développement de partenariats de recherche avec de grandes écoles d'ingénieurs françaises et des institutions médicales, à l'image du Syndicat national des cardiologuesavec lequel Ramsay Santé vient de nouer un partenariat autour de la pertinence des soins. Des collaborations internationales, entre les centres hospitaliers d’excellence de Ramsay Santé en France et en Scandinavie, permettront également de croiser les expertises, de partager les bonnes pratiques et de faire émerger de nouvelles pistes d'innovation médicale.



Pour garantir un cadre à la fois sécurisé, éthique et transparent, l'Institut s'appuie sur une gouvernance structurée, et articulée autour de deux instances : un comité stratégique et un comité scientifique et éthique en charge de la recherche sur les bases de données médicales.



"La création de l’Institut Européen des Données Médicales s’inscrit dans la continuité de notre stratégie Yes We Care 2025, fondée sur la valorisation de la donnée, tout en ouvrant la voie à notre nouveau plan stratégique Connecting Care 2030, qui place au cœur de notre ambition la capacité à transformer cette donnée en avancées concrètes au service de la santé pour tous. En mobilisant notre expertise clinique, la diversité de nos filières et l’engagement de nos équipes, nous voulons que chaque avancée scientifique se traduise rapidement en bénéfices tangibles pour les patients, en France et en Europe", commente Pascal Roché, Directeur général du groupe Ramsay Santé.

Un entrepôt de données de santé pour accélérer la recherche clinique