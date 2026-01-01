Performance des SMR : L’Anap renforce son action avec trois nouveaux guides, un autodiagnostic et un appui terrain

Rédaction

Chaque année, 1 million de patients sont pris en charge en soins médicaux et de réadaptation (SMR) en France. Pour soutenir l’évolution des prises en charge en SMR afin de répondre à la demande de soins, l'Anap propose des outils articulés autour de trois priorités : optimiser la performance des plateaux techniques, accélérer le développement de l'ambulatoire et faciliter la réadaptation à domicile.

« Le défi est de prendre en charge les patients de SMR au bon endroit, au bon moment et en s’appuyant sur des ressources optimales. Avec ces guides, l’Anap donne aux établissements des méthodes concrètes pour renforcer la performance des plateaux techniques de réadaptation et adapter les parcours et les prises en charge aux besoins et aux attentes des patients. » déclare Valentin Simon, directeur du pôle Performance des prises en charge et parcours sanitaires à l’Anap.

Plateaux techniques : dix premiers indicateurs nationaux de performance

Jusqu’ici, les établissements SMR mesuraient l'activité de leurs plateaux techniques avec leurs propres méthodes. Le guide de l'Anap « Les 10 indicateurs pour piloter vos plateaux SMR par la donnée » propose pour la première fois une méthode nationale commune, construite avec des professionnels du secteur, de différents statuts. Les dix indicateurs sont intégrés à un outil d'autodiagnostic permettant aux établissements de saisir leurs données pour chaque plateau technique et de visualiser leurs résultats dans un tableau de bord actualisé. Ils repèrent, indicateur par indicateur, les marges d'amélioration et peuvent se comparer à l’activité d'autres établissements.

SMR : accélérer le virage ambulatoire

Depuis 2023, chaque établissement autorisé en SMR doit pouvoir proposer une prise en charge à temps partiel, sur site ou via une convention territoriale. Pour accompagner cette évolution, l'Anap publie le guide « Réussir le virage ambulatoire en SMR : ce qui peut basculer, et comment » pour identifier les patients, organiser les programmes de soins et piloter l'activité d’hôpital de jour. Le guide cible trois situations : les bilans diagnostiques ponctuels, les actes thérapeutiques programmables et les cycles de réadaptation itérative. Les établissements souhaitant optimiser leur offre d’HDJ peuvent bénéficier en complément et gratuitement de l'appui terrain de l’Anap. 101 établissements ont déjà bénéficié de cet appui, témoignant de l'intérêt du secteur pour cette transformation.

Développer la réadaptation à domicile