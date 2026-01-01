Montpellier : les professionnels du CHU au cœur du déploiement de l'IA

Rédaction

Alliance Santé IA, le programme du CHU pour intégrer l'IA dans les pratiques hospitalières, repose sur une conviction : une IA utile se construit avec les professionnels qui l'utilisent. L'un de ses projets majeurs l'illustre : le kit de sortie, un assistant IA qui aide les équipes à préparer la sortie des patients.

La sortie est un moment clé du parcours du patient. Les équipes doivent expliquer, rassurer, répondre aux questions et préparer le retour à domicile. Elles doivent aussi rédiger la lettre de liaison, les ordonnances et les autres documents nécessaires, souvent dans un temps très contraint.



Le kit de sortie vise à simplifier ce quotidien : faire gagner du temps aux équipes pour le redonner à l'accompagnement. Concrètement, le professionnel mène son entretien de sortie.

À partir de ce qu'il a recueilli, l'IA prépare :

> les documents du patient : lettre de liaison, ordonnances, consignes

> les informations nécessaires à la facturation du séjour à l'Assurance Maladie (codage PMSI)

> des données utilisables pour la recherche, une fois validées.



Pour le patient, l'ambition est une sortie comprise, préparée, coordonnée et sécurisée : savoir quoi faire une fois rentré chez lui, disposer de documents regroupés et expliqués, connaître ses prochains rendez-vous et savoir qui contacter.



L’IA au CHU : un outil d’assistance

L'IA reste un outil d'assistance. Elle ne remplace ni l'expertise du professionnel, ni sa responsabilité, ni la relation avec le patient. Pour être réellement utile et bien intégrée, l'IA doit être pensée avec celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Car ses cas d'usage ne sont pas de simples projets techniques : ils font évoluer les pratiques, les processus de travail et les métiers.

Cométe : la communauté IA & métiers hospitaliers

C'est pourquoi l'École de la Transformation Hospitalière, qui accompagne l'évolution des métiers en développant une culture professionnelle de l'IA, a lancé la Cométe, la communauté IA & métiers hospitaliers d'Alliance Santé IA, les 11 et 21 septembre. Déjà 300 professionnels, issus de nombreux métiers, s'y sont portés volontaires. L’objectif n’est pas seulement de tester ou participer à la conception des outils mais aussi de porter une réflexion sur les changements que l'IA introduit dans leurs pratiques, dans l'organisation du travail et dans le fonctionnement de leurs équipes. L'engagement des membres de la communauté repose sur trois rôles.

Les trois rôles des membres de la communauté

Le premier, « Je pratique », consiste à tester les outils d'IA en avant-première et à partager directement son avis. Le deuxième, « Je participe », invite à apporter son expertise métier au sein d'ateliers et de groupes de travail, afin d'offrir un espace pour adopter une posture réflexive sur les transformations en cours. Enfin, « Je partage » consiste à faire le lien avec son service et ses équipes, en les tenant informés des actualités.



“Le kit de sortie constituera un outil au service des professionnels et des patients. Il facilitera le travail des secrétariats médicaux en regroupant et en contrôlant automatiquement les informations issues des différents outils de l’hôpital. Pour les patients, il garantira une information fiable, sécurisée et complète. Les comptes rendus seront disponibles plus rapidement et transmis automatiquement aux médecins de ville, renforçant ainsi la continuité des soins.”, indique Nicolas Chauveau, Designer organisationnel.



"Pour moi cette communauté est indispensable pour que le projet Alliance Santé IA réponde à son objectif : améliorer le quotidien des professionnels. Elle permet de faire émerger les bonnes idées, de coconstruire des outils IA qui répondent aux besoins du terrain, de tester et diffuser ce qui marche. Et au-delà de l’IA, créer des liens et des espaces d’échanges et de discussion au sein du CHU autour de projets enthousiasmants !", note Camille Conan, Directrice Adjointe des Ressources Humaines.



“Les retours des utilisateurs et les échanges au sein de la communauté nous permettent de faire évoluer les outils au plus près des besoins métiers. C'est la garantie d'une IA utile, adoptée et adaptée à la réalité hospitalière.”, souligne Blandine Suarez, Chargée de support utilisateur des outils d’Alliance Santé IA.



"Pour moi, faire partie de la communauté IA & Métiers Hospitaliers d’Alliance Santé IA, c’est avant tout créer un lien entre les innovations en matière d’IA et la réalité du terrain. Cette communauté permet de s’informer sur les avancées de l’IA au sein de l’établissement, de les diffuser auprès de nos collègues et d’échanger sur nos retours d’expérience. C’est également un espace essentiel pour faire remonter des cas d’usage concrets, directement issus du quotidien, afin que l’IA contribue à réduire nos tâches répétitives et les irritants opérationnels.", ajoute Nicolas Le Moine, Contrôleur gestion informatique décisionnelle.