Les premiers Trophées de France Assos Santé distinguent 4 lauréats

Rédaction

Le 15 octobre, dans le cadre de sa Journée nationale dédiée à l’accès aux soins, France Assos Santé a remis ses premiers Trophées, un nouvel événement destiné à mettre en avant les actions de son réseau associatif en faveur des usagers et des droits en santé. Pour cette édition 2026, quatre initiatives ont été récompensées. Présentation des lauréats.

C’est devant une assemblée de près de 200 personnes que France Assos Santé a dévoilé, ce 15 octobre, à l’occasion de sa Journée nationale, le nom des lauréats de ses tout premiers Trophées. Parterre de choix pour accueillir ce nouveau rendez-vous qui entend valoriser l’engagement des bénévoles associatifs de son réseau aux côtés des usagers dans tous les domaines (formation, sensibilisation, guide, animation, etc.) ainsi que les initiatives des associations membres en faveur des droits en santé. C’est aussi une manière, au-delà des distinctions, de partager des savoir-faire au sein du réseau national, régional et local de France Assos Santé, fort de plusieurs centaines d’associations membres.



Pour cette édition inaugurale, le jury, présidé par Marianick Lambert, membre du bureau de France Assos Santé, a retenu 4 lauréats sur les 27 dossiers soumis à son appréciation. Trois d’entre eux représentent des associations nationales, le quatrième une association départementale, une répartition à l’image de la composition du réseau. Ces distinctions ne s’accompagnent d’aucune hiérarchisation, chacune des initiatives récompensées répondant à un besoin, quelle que soit la nature de l’action. « Cet événement met en lumière la richesse et l’importance des actions de nos associations sur le terrain, c’est ce qui fait la valeur de notre collectif », souligne Marianick Lambert.

Les 4 lauréats des Trophées 2026 sont, par ordre alphabétique :