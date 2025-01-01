Les premiers Trophées de France Assos Santé distinguent 4 lauréats
Rédaction
Le 15 octobre, dans le cadre de sa Journée nationale dédiée à l’accès aux soins, France Assos Santé a remis ses premiers Trophées, un nouvel événement destiné à mettre en avant les actions de son réseau associatif en faveur des usagers et des droits en santé. Pour cette édition 2026, quatre initiatives ont été récompensées. Présentation des lauréats.
C’est devant une assemblée de près de 200 personnes que France Assos Santé a dévoilé, ce 15 octobre, à l’occasion de sa Journée nationale, le nom des lauréats de ses tout premiers Trophées. Parterre de choix pour accueillir ce nouveau rendez-vous qui entend valoriser l’engagement des bénévoles associatifs de son réseau aux côtés des usagers dans tous les domaines (formation, sensibilisation, guide, animation, etc.) ainsi que les initiatives des associations membres en faveur des droits en santé. C’est aussi une manière, au-delà des distinctions, de partager des savoir-faire au sein du réseau national, régional et local de France Assos Santé, fort de plusieurs centaines d’associations membres.
Pour cette édition inaugurale, le jury, présidé par Marianick Lambert, membre du bureau de France Assos Santé, a retenu 4 lauréats sur les 27 dossiers soumis à son appréciation. Trois d’entre eux représentent des associations nationales, le quatrième une association départementale, une répartition à l’image de la composition du réseau. Ces distinctions ne s’accompagnent d’aucune hiérarchisation, chacune des initiatives récompensées répondant à un besoin, quelle que soit la nature de l’action. « Cet événement met en lumière la richesse et l’importance des actions de nos associations sur le terrain, c’est ce qui fait la valeur de notre collectif », souligne Marianick Lambert.
Pour cette édition inaugurale, le jury, présidé par Marianick Lambert, membre du bureau de France Assos Santé, a retenu 4 lauréats sur les 27 dossiers soumis à son appréciation. Trois d’entre eux représentent des associations nationales, le quatrième une association départementale, une répartition à l’image de la composition du réseau. Ces distinctions ne s’accompagnent d’aucune hiérarchisation, chacune des initiatives récompensées répondant à un besoin, quelle que soit la nature de l’action. « Cet événement met en lumière la richesse et l’importance des actions de nos associations sur le terrain, c’est ce qui fait la valeur de notre collectif », souligne Marianick Lambert.
Les 4 lauréats des Trophées 2026 sont, par ordre alphabétique :
- Endomind pour son nouveau guide « Endométriose : le diagnostic, et maintenant ? », un outil 100 % pratique. Réalisé avec le soutien de l’Assurance maladie et les filières de soins régionales, il éclaire les patientes nouvellement diagnostiquées sur la maladie et les solutions thérapeutiques qui existent. Objectif : renforcer leur pouvoir d’agir, dans un contexte de sous-estimation des symptômes, et améliorer leur prise en charge. Au format d’un carnet de santé, ce guide téléchargeable et gratuit se décline par région, en tenant compte des ressources territoriales.
- France Alzheimer et maladies apparentées pour sa campagne de sensibilisation en vue d’une meilleure prise en charge aux urgences. À l’origine, les retours d’expériences des familles ; au final, un dépliant et une vidéo pour sensibiliser les personnels soignants des urgences. Entre les deux, un travail collectif qui a réuni toutes les parties prenantes (malades, aidants, professionnels des urgences, bénévoles) pour croiser les regards. Expérimenté dans 5 centres hospitaliers en 2024, ce dispositif, soutenu par la Direction générale de la santé, est depuis 2025 déployé sur tout le territoire.
- Réseau D.E.S France (Distilbène) pour ses campagnes de prévention contre le cancer du col de l’utérus. Chaque année, plus de 3 100 cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués. Or ce cancer pourrait être évité, grâce à un dépistage régulier. Parmi les femmes à risques : les femmes greffées, vivant avec le virus du sida (VIH) et exposées in utero au distilbène. Pour pallier le manque d’information et de suivi nécessaire aux « filles DES », l’association a mené plusieurs campagnes de communication à destination de ces 3 profils, pour ne stigmatiser personne, et toucher le plus grand nombre de femmes.
- Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Marne pour son accompagnement de proximité visant à améliorer la santé des personnes en situation de précarité. L’UDAF 51 a notamment mis en place un accompagnement individuel, des opérations de communication et des animations collectives réunissant les personnes éloignées du soins, les représentants des services sociaux et médico-sociaux pour instaurer un lien de confiance via un suivi. Visites à domicile, contacts téléphoniques, etc., en 2025, 1 938 accompagnements personnalisés ont été réalisés au profit de 454 bénéficiaires.
Pas de Palme d’or pour ces 4 lauréats, mais une étoile en chêne, le symbole des Trophées de France Assos Santé, et un projet de vidéos pour revenir plus avant sur leurs démarches respectives, en donnant la parole aux acteurs mobilisés.
> Plus d'informations sur le site de France Assos Santé.
- France Alzheimer et maladies apparentées pour sa campagne de sensibilisation en vue d’une meilleure prise en charge aux urgences. À l’origine, les retours d’expériences des familles ; au final, un dépliant et une vidéo pour sensibiliser les personnels soignants des urgences. Entre les deux, un travail collectif qui a réuni toutes les parties prenantes (malades, aidants, professionnels des urgences, bénévoles) pour croiser les regards. Expérimenté dans 5 centres hospitaliers en 2024, ce dispositif, soutenu par la Direction générale de la santé, est depuis 2025 déployé sur tout le territoire.
- Réseau D.E.S France (Distilbène) pour ses campagnes de prévention contre le cancer du col de l’utérus. Chaque année, plus de 3 100 cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués. Or ce cancer pourrait être évité, grâce à un dépistage régulier. Parmi les femmes à risques : les femmes greffées, vivant avec le virus du sida (VIH) et exposées in utero au distilbène. Pour pallier le manque d’information et de suivi nécessaire aux « filles DES », l’association a mené plusieurs campagnes de communication à destination de ces 3 profils, pour ne stigmatiser personne, et toucher le plus grand nombre de femmes.
- Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Marne pour son accompagnement de proximité visant à améliorer la santé des personnes en situation de précarité. L’UDAF 51 a notamment mis en place un accompagnement individuel, des opérations de communication et des animations collectives réunissant les personnes éloignées du soins, les représentants des services sociaux et médico-sociaux pour instaurer un lien de confiance via un suivi. Visites à domicile, contacts téléphoniques, etc., en 2025, 1 938 accompagnements personnalisés ont été réalisés au profit de 454 bénéficiaires.
Pas de Palme d’or pour ces 4 lauréats, mais une étoile en chêne, le symbole des Trophées de France Assos Santé, et un projet de vidéos pour revenir plus avant sur leurs démarches respectives, en donnant la parole aux acteurs mobilisés.
> Plus d'informations sur le site de France Assos Santé.