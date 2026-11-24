Le Centre Hospitalier de La Rochelle renouvelle sa garantie Mon Restau Responsable®

Rédaction

Le mardi 15 décembre 2026, les équipes de restauration du Centre Hospitalier de La Rochelle présenteront le bilan des actions menées dans le cadre de la démarche Mon Restau Responsable® et dévoileront leurs nouveaux engagements pour les deux années à venir.

Avec plus de 3,8 milliards de repas servis chaque année en France, la restauration collective joue un rôle essentiel face aux enjeux de santé publique, de transition écologique et de cohésion sociale. Conscient de ces défis, le Centre Hospitalier de La Rochelle s'est engagé en 2022 dans la démarche Mon Restau Responsable®, une garantie participative créée par la Fondation pour la Nature et l'Homme et le réseau Restau'Co. Quatre ans après son entrée dans la démarche, l'établissement poursuit sa mobilisation en faveur d'une alimentation de qualité, accessible à tous, respectueuse de l'environnement et attentive aux attentes des patients, résidents, professionnels et visiteurs.

Une démarche fondée sur l'amélioration continue

Mon Restau Responsable® n'est ni un label ni une certification. Cette démarche repose sur un principe simple : permettre aux restaurants collectifs de progresser durablement en associant l'ensemble des parties prenantes à la définition et au suivi de leurs engagements. La méthode débute par une auto-évaluation complète des pratiques de restauration. À partir de ce diagnostic, les équipes identifient leurs axes de progression et définissent des engagements concrets. Ceux-ci sont ensuite présentés publiquement aux convives, fournisseurs, partenaires, représentants des usagers, associations et élus du territoire.



Cette transparence constitue l'un des fondements de la démarche. Elle favorise le dialogue, valorise les actions engagées et crée une dynamique collective autour d'un objectif commun : améliorer continuellement la qualité du service rendu.



Un bilan et de nouvelles ambitions





Les engagements portent notamment sur :

la qualité nutritionnelle et gustative des repas

le développement des achats responsables et des approvisionnements de proximité

la valorisation des produits de saison

la réduction du gaspillage alimentaire

la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie

la réduction et la valorisation des déchets

l'amélioration continue de la satisfaction des convives

le renforcement de l'ancrage territorial de la restauration hospitalière.

En associant les professionnels de restauration, les équipes soignantes, les usagers et ses partenaires, le Centre Hospitalier de La Rochelle entend poursuivre sa contribution à une restauration collective plus durable et plus responsable.

La séance publique du 15 décembre sera l'occasion de présenter les actions mises en œuvre depuis le dernier engagement et d'échanger autour des perspectives d'amélioration pour les années à venir.Les engagements portent notamment sur :En associant les professionnels de restauration, les équipes soignantes, les usagers et ses partenaires, le Centre Hospitalier de La Rochelle entend poursuivre sa contribution à une restauration collective plus durable et plus responsable.

Une démarche participative ouverte à tous

Tous les deux ans, les établissements engagés dans Mon Restau Responsable® rendent compte publiquement des actions réalisées et de l'avancement de leurs engagements. Cette rencontre permet également de fixer de nouveaux objectifs de progrès. Le public devient ainsi acteur de la démarche et garant des engagements pris, faisant de Mon Restau Responsable® un véritable outil d'amélioration continue au service d'une restauration collective de qualité.



Une restauration hospitalière au cœur des enjeux du territoire

Chaque jour, les équipes de restauration du Centre Hospitalier de La Rochelle préparent et servent plusieurs milliers de repas destinés aux patients, résidents, professionnels et visiteurs. Au-delà de sa mission alimentaire, la restauration hospitalière constitue un levier concret pour promouvoir une alimentation de qualité, soutenir les filières locales et participer à la transition écologique



À travers son engagement dans Mon Restau Responsable®, le Centre Hospitalier de La Rochelle affirme sa volonté de concilier qualité de service, santé, responsabilité environnementale et ancrage territorial. Cette démarche contribue notamment à favoriser les approvisionnements responsables, à réduire l'impact environnemental de l'activité et à répondre aux attentes croissantes des usagers en matière de développement durable.

