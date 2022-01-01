Le Centre Eugène Marquis, une nouvelle fois certifié avec la mention «Haute qualité des soins» par la HAS

Rédaction

La Haute Autorité de Santé (HAS) a renouvelé la certification du Centre de lutte et de recherche contre le cancer Eugène Marquis, avec la mention « Haute Qualité des Soins », la plus haute distinction délivrée dans le cadre de cette procédure. Déjà certifié avec mention en 2022, le Centre obtient pour la deuxième fois consécutive cette reconnaissance, valable quatre ans.

Le Centre Eugène Marquis, situé à Rennes, vient d’obtenir pour la seconde fois consécutive, la certification « Haute Qualité des Soins », la plus haute distinction délivrée par la HAS, le 17 juin dernier. Obligatoire pour tous les établissements de santé en France, la démarche a mobilisé quatre experts-visiteurs mandatés par la HAS, qui ont réalisé une trentaine d’audits sur quatre jours. Les professionnels médicaux et soignants, patients et aidants ont également été interrogés. Au terme de cette évaluation, le Centre Eugène Marquis a obtenu 98 % pour le chapitre consacré aux patients, 97 % pour celui consacré aux équipes de soins et 100 % pour le chapitre consacré à l’établissement. La HAS souligne notamment la qualité de l’information délivrée aux patients, la coordination des équipes, la maîtrise des risques liés aux soins, ainsi que la solidité du management, de la qualité et de la sécurité des soins. « Nous avons la très grande satisfaction d’obtenir une nouvelle fois la certification avec la plus haute mention. C’est un gage de qualité et une reconnaissance du travail engagé depuis plusieurs années par les équipes médicales, paramédicales et qualité, les patients et leurs représentants ainsi que la direction, avec une forte intensité depuis la publication du manuel de certification en mai 2025. C’est aussi une démarche qui nous engage à maintenir un niveau d’exigence constant en matière de qualité, de sécurité et de pertinence des soins dispensés aux patients » souligne Marie Mainguy, Directrice qualité, risques et évaluations au Centre Eugène Marquis.

Le patient-partenaire, acteur à part entière de la démarche qualité