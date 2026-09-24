Le CHU de Lille inaugure « Lumières de vies liées », un lieu mémoriel rendant hommage aux donneurs d’organes

Rédaction

Depuis plusieurs années, le CHU de Lille mène une démarche de sensibilisation auprès du grand public afin de faire évoluer les représentations autour du don d’organes. Dans la poursuite de cette démarche, les équipes du CHU de Lille, en partenariat avec l’Ecole Supérieure de Design et d’Arts appliqués et Communication (ESDAC) de Lille et les associations de patients, implantent un nouveau lieu mémoriel nommé « Lumières de vies liées ». Une création symbolique et lumineuse, véritable espace de mémoire et de recueillement pour les familles de donneurs et pour les patients greffés. En marge de cette inauguration, le CHU de Lille a signé avec le collectif Greffes + la charte « Hôpital Ambassadeur du don d’organes », et dédie la course Je cours pour toi, organisée par le CHU et l’UFR3S, à cet enjeu de santé publique.

Considérant l’enjeu majeur de santé publique que représente le don d’organes – 23 294 patients étaient inscrits sur la liste nationale d’attente d’une greffe au 1er janvier 2026, dont 11 642 en liste active, selon l’Agence de la biomédecine – les équipes de la Coordination hospitalière de prélèvements d’organes et de tissus du CHU de Lille mènent depuis plusieurs années un travail quotidien pour informer les familles des besoins en greffons, et valoriser l’éthique du don d’organes et de tissus. Avec 175 prélèvements en 2025, le CHU de Lille figure parmi les principaux centres de prélèvements en France. Il est également un très grand centre de greffes, avec 704 greffes effectuées la même année. Conscient de son rôle essentiel dans la sensibilisation des publics à l’importance de se positionner sur le don d’organes, le CHU de Lille a souhaité aller plus loin dans son engagement et proposer un lieu de mémoire ambitieux, à la frontière du design et de l’art contemporain. C’est dans ce contexte que le CHU de Lille a créé et implanté un lieu mémoriel intitulé « Lumières de vies liées », afin de rendre hommage à tous les donneurs anonymes qui ont contribué par leur solidarité au maintien de la chaine de la vie, ainsi qu’à la communauté hospitalière impliquée dans le prélèvement d’organes et dans la greffe. Ce lieu mémoriel a été officiellement inauguré ce jeudi 24 septembre 2026.



Plusieurs objectifs ont guidé la conception de cet espace de mémoire :

> Remercier les donneurs et valoriser l’acte de générosité

> Permettre aux personnes greffées et aux familles de donneurs de se recueillir et de se rassembler

> Être un espace d’expression pour que la personne greffée témoigne sa reconnaissance

> Acter de la reconnaissance sociétale vis-à-vis des donneurs

> Illustrer l’espoir et la continuité de la vie à travers le don.



Il répond également une obligation inscrite dans la loi de bioéthique, article L. 1233-3 ainsi établi : « Art. L. 1233-3. - Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe. » Ce lieu mémoriel entend également offrir un espace interactif permettant d’organiser des temps de médiation auprès de différents publics, afin de sensibiliser à l’importance de prendre position concernant le don d’organes et d’encourager chacun à faire connaître ses choix à ses proches.

Une création originale et symbolique, accessible à tous

Pour créer un lieu répondant à un cahier des charges exigeant en matière d’accessibilité, d’intégration à l’environnement, tenant compte du sens, des messages à transmettre et des usages, le CHU de Lille a souhaité réaliser ce lieu mémoriel en partenariat avec l’Ecole Supérieure de Design et Arts appliqués et Communication (ESDAC) de Lille. Initié par la Délégation aux affaires culturelles du CHU de Lille et Delphine Merle, designer et enseignante à l’ESDAC, un workshop d’une semaine a permis aux étudiants de Bachelor 2 Design d'espace de travailler à la création d’un lieu mémoriel, tutorés par des enseignants design couleur et architecture de l’ESDAC et accompagnés par les équipes du CHU de Lille. Le projet lauréat « Lumières de vies liées », sélectionné à l’issue d’un jury constitué de représentants de l’ESDAC, du CHU de Lille et d’associations de personnes greffées, a été désigné en avril 2024. Ensuite, un travail a été initié avec les étudiantes de l’ESDAC, la designer Delphine Merle et les équipes techniques du CHU de Lille pour réaliser une étude de faisabilité et aboutir à la réalisation de l’œuvre.



« Lumières de vies liées », projet réalisé par les étudiantes en design et architecture d’intérieur Montserrat Mancilla et Camille Butruille est une composition mêlant couleurs, lumières et sonorités. Dialogue entre design et art contemporain, articulé autour de l’accessibilité et de la transmission, « Lumières de vies liées » propose une expérience sensorielle avec la couleur, la lumière et le mouvement. Le fragment, la symbolique et le mouvement sont en effet au cœur de sa composition. Chaque élément suspendu représente une singularité, une histoire, une présence. Réunis, ces fragments symbolisent les liens créés par le don d’organes. Les teintes orangées, jaunes et terreuses évoquent la chaleur et le recueillement, tout en faisant écho à la brique, caractéristique du territoire lillois et omniprésente dans l’architecture de la Cité hospitalière. La lumière et le vent font évoluer l’œuvre au fil de la journée. Les plaques suspendues se déplacent et produisent une légère sonorité. Le lieu mémoriel devient ainsi une structure vivante, dont chaque vibration rappelle symboliquement les donneurs.



« Nous avons identifié deux concepts clés pour orienter notre réflexion : les “fragments lumineux”, grâce à l’utilisation de matériaux métalliques de différentes teintes et textures pour fragmenter la lumière, et la “symbolique colorée”, en intégrant un large éventail de teintes terreuses orangées pour symboliser le recueillement humain et pour harmoniser la structure avec son environnement architectural, notamment les bâtiments typiques du nord de la France. Nous avons également intégré le mouvement et la sonorité à notre mémorial, en construisant une structure métallique qui sert d’ossature, sur laquelle une peau composée de carreaux colorés et attachés par des anneaux, vient se glisser. Cette peau “vivante” réagira au vent et produira de légers sons en hommage aux donneurs. » indiquent Montserrat Mancilla et Camille Butruille.



L’espace se situe en extérieur, à l’arrière de l’hôpital Claude Huriez, dans un passage végétalisé ouvert à tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est facilement accessible, y compris pour les personnes à mobilité réduite, et facilement repérable. Un parking se trouve à proximité, facilitant ainsi l’accès. Cette réalisation a été rendue possible grâce au soutien de mécènes et de donateurs particuliers, via le Fonds de dotation du CHU de Lille : Mme Gilberte Ameye, Cardiogreffes Hauts-de-France, Transhépate, France Rein, France Adot 59, Institut Georges Lopez, E3CORTEX, Organ Recovery et les donateurs particuliers.

Signature de la charte Hôpital ambassadeur du don d’organes : une étape de plus en faveur de la sensibilisation au don

Grâce à l’implantation de ce lieu mémoriel et aux nombreuses actions de sensibilisation menées par les équipes de la coordination hospitalière, le sujet du don d’organes bénéficie d’une place majeure au sein du CHU de Lille. Afin de reconnaître cet investissement et aller encore plus loin, le CHU de Lille signe lors de cette inauguration la Charte « Hôpital Ambassadeur du don d’organes ». Portée par le collectif Greffes+ et soutenu par l’Agence de la biomédecine, cette charte a pour objectif d’inciter les citoyens à parler du don d'organes avec leurs proches pour faire connaître leur choix de leur vivant. Cette charte vient ainsi reconnaître le travail de l’ensemble des équipes du CHU en faveur du don d’organes, de la greffe et de la sensibilisation des publics





Le CHU de Lille a également fait le choix de dédier cette journée du 24 septembre au don d’organes, en lui consacrant le thème central de sa course solidaire Je cours pour toi, organisée en partenariat avec l’UFR3S à partir de 13h30. Avec l’association Le Flambeau de la Vie, partenaire de cette 4ème édition, le CHU de Lille et l’UFR3S s’engagent à promouvoir l’importance du don d’organes et à valoriser les services de prélèvement et de greffe d’organes et de tissus. Le village de la course accueillera ainsi plusieurs associations investies pour cette cause, et chaque coureur portera symboliquement un ruban vert.

Focus – l’activité de prélèvement et de greffe au CHU de Lille

En 2025, l’établissement a recensé 128 donneurs potentiels d’organes, en cumulant les donneurs en état de mort encéphalique et ceux relevant du protocole Maastricht III. Au total, les équipes du CHU de Lille ont réalisé 175 prélèvements, soit une hausse de 10,8 % par rapport à l’année précédente : 49 au sein de l’établissement et 126 dans d’autres établissements de santé de la région. Les reins et le foie constituent les principaux organes prélevés. Le taux de refus au don s’établit à environ 42 % en 2025, dans un contexte de variations d’une année à l’autre : il atteignait 55 % en 2024, contre 37,2 % l’année précédente. Ces données rappellent l’importance de poursuivre la sensibilisation au don d’organes et d’encourager chacun à faire connaître sa volonté à ses proches.



À cette activité s’ajoutent les prélèvements de tissus, notamment de cornées, ainsi que de tissus cutanés, artériels et cardiaques. L’activité de greffe connaît parallèlement une forte dynamique en 2025, avec 704 greffes réalisées, soit une progression de 22,5 % en un an. L’établissement a notamment réalisé 188 greffes rénales, 92 greffes hépatiques et 28 greffes cardiaques, ainsi que 224 allogreffes et 158 greffes de cornées.



Cette activité s’inscrit dans un parcours de soins comprenant l’évaluation, la prise en charge et l’accompagnement des patients à toutes les étapes du parcours de transplantation, en amont comme en aval de la greffe. À ce jour, le CHU de Lille assure ainsi le suivi de 2 091 patients en transplantation rénale, 1 050 en transplantation hépatique et 317 en transplantation cardiaque. Par ailleurs, 1 031 patients sont inscrits sur liste d’attente pour une greffe rénale, 71 pour une greffe hépatique et 37 pour une greffe cardiaque.