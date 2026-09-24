Rédaction
Depuis plusieurs années, le CHU de Lille mène une démarche de sensibilisation auprès du grand public afin de faire évoluer les représentations autour du don d’organes. Dans la poursuite de cette démarche, les équipes du CHU de Lille, en partenariat avec l’Ecole Supérieure de Design et d’Arts appliqués et Communication (ESDAC) de Lille et les associations de patients, implantent un nouveau lieu mémoriel nommé « Lumières de vies liées ». Une création symbolique et lumineuse, véritable espace de mémoire et de recueillement pour les familles de donneurs et pour les patients greffés. En marge de cette inauguration, le CHU de Lille a signé avec le collectif Greffes + la charte « Hôpital Ambassadeur du don d’organes », et dédie la course Je cours pour toi, organisée par le CHU et l’UFR3S, à cet enjeu de santé publique.
Plusieurs objectifs ont guidé la conception de cet espace de mémoire :
> Remercier les donneurs et valoriser l’acte de générosité
> Permettre aux personnes greffées et aux familles de donneurs de se recueillir et de se rassembler
> Être un espace d’expression pour que la personne greffée témoigne sa reconnaissance
> Acter de la reconnaissance sociétale vis-à-vis des donneurs
> Illustrer l’espoir et la continuité de la vie à travers le don.
Il répond également une obligation inscrite dans la loi de bioéthique, article L. 1233-3 ainsi établi : « Art. L. 1233-3. - Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe. » Ce lieu mémoriel entend également offrir un espace interactif permettant d’organiser des temps de médiation auprès de différents publics, afin de sensibiliser à l’importance de prendre position concernant le don d’organes et d’encourager chacun à faire connaître ses choix à ses proches.
« Lumières de vies liées », projet réalisé par les étudiantes en design et architecture d’intérieur Montserrat Mancilla et Camille Butruille est une composition mêlant couleurs, lumières et sonorités. Dialogue entre design et art contemporain, articulé autour de l’accessibilité et de la transmission, « Lumières de vies liées » propose une expérience sensorielle avec la couleur, la lumière et le mouvement. Le fragment, la symbolique et le mouvement sont en effet au cœur de sa composition. Chaque élément suspendu représente une singularité, une histoire, une présence. Réunis, ces fragments symbolisent les liens créés par le don d’organes. Les teintes orangées, jaunes et terreuses évoquent la chaleur et le recueillement, tout en faisant écho à la brique, caractéristique du territoire lillois et omniprésente dans l’architecture de la Cité hospitalière. La lumière et le vent font évoluer l’œuvre au fil de la journée. Les plaques suspendues se déplacent et produisent une légère sonorité. Le lieu mémoriel devient ainsi une structure vivante, dont chaque vibration rappelle symboliquement les donneurs.
« Nous avons identifié deux concepts clés pour orienter notre réflexion : les “fragments lumineux”, grâce à l’utilisation de matériaux métalliques de différentes teintes et textures pour fragmenter la lumière, et la “symbolique colorée”, en intégrant un large éventail de teintes terreuses orangées pour symboliser le recueillement humain et pour harmoniser la structure avec son environnement architectural, notamment les bâtiments typiques du nord de la France. Nous avons également intégré le mouvement et la sonorité à notre mémorial, en construisant une structure métallique qui sert d’ossature, sur laquelle une peau composée de carreaux colorés et attachés par des anneaux, vient se glisser. Cette peau “vivante” réagira au vent et produira de légers sons en hommage aux donneurs. » indiquent Montserrat Mancilla et Camille Butruille.
L’espace se situe en extérieur, à l’arrière de l’hôpital Claude Huriez, dans un passage végétalisé ouvert à tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est facilement accessible, y compris pour les personnes à mobilité réduite, et facilement repérable. Un parking se trouve à proximité, facilitant ainsi l’accès. Cette réalisation a été rendue possible grâce au soutien de mécènes et de donateurs particuliers, via le Fonds de dotation du CHU de Lille : Mme Gilberte Ameye, Cardiogreffes Hauts-de-France, Transhépate, France Rein, France Adot 59, Institut Georges Lopez, E3CORTEX, Organ Recovery et les donateurs particuliers.
À cette activité s’ajoutent les prélèvements de tissus, notamment de cornées, ainsi que de tissus cutanés, artériels et cardiaques. L’activité de greffe connaît parallèlement une forte dynamique en 2025, avec 704 greffes réalisées, soit une progression de 22,5 % en un an. L’établissement a notamment réalisé 188 greffes rénales, 92 greffes hépatiques et 28 greffes cardiaques, ainsi que 224 allogreffes et 158 greffes de cornées.
Cette activité s’inscrit dans un parcours de soins comprenant l’évaluation, la prise en charge et l’accompagnement des patients à toutes les étapes du parcours de transplantation, en amont comme en aval de la greffe. À ce jour, le CHU de Lille assure ainsi le suivi de 2 091 patients en transplantation rénale, 1 050 en transplantation hépatique et 317 en transplantation cardiaque. Par ailleurs, 1 031 patients sont inscrits sur liste d’attente pour une greffe rénale, 71 pour une greffe hépatique et 37 pour une greffe cardiaque.