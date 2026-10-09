La résistance aux antimicrobiens reste une menace majeure pour la santé – l’Europe mise sur les jeunes pour y faire face

Rédaction

La Commission européenne relance la campagne «Beat the Bug» dans Fortnite. Depuis le 9 octobre 2026, ce jeu invite les joueurs à unir leurs forces pour empêcher la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques.





« La résistance aux antimicrobiens continue de représenter une menace importante pour la santé des Européens, a déclaré Sandra Gallina, Directrice générale de la Commission européenne chargée de la santé et de la sécurité alimentaire. Nous pouvons toutefois relever ce défi en agissant de manière positive et proactive, à la fois individuellement et collectivement. Le retour de la campagne “Beat the Bug” dans Fortnite est une excellente occasion de faire passer ce message, en sensibilisant notamment les jeunes aux gestes qui leur permettent de se protéger et de protéger leurs proches et, bien sûr, de s’amuser. » Pendant dix minutes de chaos tactique, les joueurs doivent mettre en place une zone de confinement pour empêcher les microbes de se propager. « Beat the Bug » ne comporte ni cinématiques impossibles à passer, ni longs blocs de texte, ni cours magistraux soporifiques. Le principe est simple: utiliser les outils à votre disposition et mobiliser vos compétences pour empêcher la propagation des «bugs» (microbes) résistants aux antibiotiques. Mais il suffit qu’un seul maillon manque à la chaîne de protection pour que la mutation prenne le dessus.« La résistance aux antimicrobiens continue de représenter une menace importante pour la santé des Européens, a déclaré Sandra Gallina, Directrice générale de la Commission européenne chargée de la santé et de la sécurité alimentaire. Nous pouvons toutefois relever ce défi en agissant de manière positive et proactive, à la fois individuellement et collectivement. Le retour de la campagne “Beat the Bug” dans Fortnite est une excellente occasion de faire passer ce message, en sensibilisant notamment les jeunes aux gestes qui leur permettent de se protéger et de protéger leurs proches et, bien sûr, de s’amuser. »

Un enjeu de santé mondial

Coopérer au-delà des frontières





En France, par exemple, 60 % des citoyens connaissent peu les effets secondaires liés à la prise d’antibiotiques, selon l’ La RAM ne connaît pas de frontières. Pour la combattre efficacement, une coordination à l’échelle mondiale est indispensable. Dans le même temps, les États membres ne sont pas tous au même niveau. C’est pourquoi «Beat the Bug» encourage les joueurs de différents pays à faire équipe et à partager leurs connaissances.En France, par exemple, 60 % des citoyens connaissent peu les effets secondaires liés à la prise d’antibiotiques, selon l’ Eurobaromètre . À cela s’ajoute un faible recours aux tests diagnostiques avant la prise d’antibiotiques. Il est donc nécessaire de renforcer les messages sur le bon usage des antibiotiques.

Promouvoir des solutions concrètes





Comme pour de nombreuses menaces pour la santé, la prévention reste le meilleur moyen d’éviter d’avoir à recourir aux antibiotiques. Cela passe notamment par des gestes simples, comme se laver les mains après être allé aux toilettes et avant de manger. Lavez les fruits et légumes et utilisez des ustensiles de cuisine propres. Restez chez vous lorsque vous êtes malade.



«Beat the Bug» est une excellente occasion d’en apprendre davantage sur la RAM et sur les mesures préventives que nous pouvons prendre, tout en s’amusant. À la clé: plus de 500 000 V-Bucks à gagner! Votre région parviendra-t-elle à endiguer la mutation ou la laissera-t-elle se propager? Participez à cette campagne, protégez votre région et empêchez la propagation des «bugs» résistants. Le classement sera figé le 18 novembre 2026 à minuit, à l’occasion de la Journée européenne d’information sur les antibiotiques.

«Beat the Bug» met en avant des solutions concrètes face à cet enjeu de santé. Nous avons à notre disposition des outils qui nous permettent de nous protéger, de protéger nos proches et nos communautés. Par exemple, ne prenez des antibiotiques que s’ils vous ont été prescrits par un professionnel de santé. Si vous avez des doutes sur la manière de les prendre, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne partagez jamais vos antibiotiques et rapportez toujours les médicaments restants dans les points de collecte prévus à cet effet.Comme pour de nombreuses menaces pour la santé, la prévention reste le meilleur moyen d’éviter d’avoir à recourir aux antibiotiques. Cela passe notamment par des gestes simples, comme se laver les mains après être allé aux toilettes et avant de manger. Lavez les fruits et légumes et utilisez des ustensiles de cuisine propres. Restez chez vous lorsque vous êtes malade.«Beat the Bug» est une excellente occasion d’en apprendre davantage sur la RAM et sur les mesures préventives que nous pouvons prendre, tout en s’amusant. À la clé: plus de 500 000 V-Bucks à gagner! Votre région parviendra-t-elle à endiguer la mutation ou la laissera-t-elle se propager? Participez à cette campagne, protégez votre région et empêchez la propagation des «bugs» résistants. Le classement sera figé le 18 novembre 2026 à minuit, à l’occasion de la Journée européenne d’information sur les antibiotiques.



