La plateforme territoriale Maincare IC séduit le CH de Douai

Avec 921 lits et places pour un territoire de 250 000 habitants, le Centre Hospitalier de Douai s’est résolument inscrit dans une approche populationnelle, portée par une stratégie d’hôpital « hors les murs ». Un positionnement qui l’a récemment vu choisir la nouvelle plateforme de production de soins territoriale Maincare IC de Maincare Solutions. Les explications de Renaud Dogimont et Franck Laureyns, respectivement Directeur Général et Directeur de la stratégie, des affaires médicales et de la communication. Par Joyce Raymond

Dans quel contexte ce partenariat avec Maincare Solutions voit-il le jour ?

Renaud Dogimont : Celui-ci s’inscrit dans une vision stratégique à 20 ans, qui fait la part belle à notre responsabilité populationnelle. Il s’agit, plus concrètement, d’offrir les réponses les plus pertinentes possibles aux besoins sanitaires de notre territoire, tant sur le champ préventif que curatif. Or il faut, pour cela, pouvoir croiser nos données avec celles produites par l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins. Pour autant, notre Dossier Patient Informatisé (DPI) actuel n’offre qu’une vision exclusivement intra-hospitalière sur les parcours patients. La nécessité d’évoluer vers une solution de dernière génération, couvrant nos besoins fonctionnels tout en étant ouverte sur le territoire, s’est donc imposée d’elle-même.



Pourquoi avoir plus particulièrement retenu Maincare IC ?

Franck Laureyns : Parce qu’elle répond justement à ce double enjeu. Véritable plateforme de production de soins territoriale, Maincare IC dépasse en effet le seul cadre d’un DPI hospitalier pour fluidifier le partage de données, harmoniser les processus tout en préservant leurs spécificités, et consolider les liens ville-hôpital-patient. Elle répond à ce titre parfaitement aux besoins des professionnels hospitaliers et libéraux, d’autant qu’elle s’intègre dans une dynamique préexistante : ceux-ci partagent déjà de nombreuses informations pour fluidifier les parcours territoriaux.