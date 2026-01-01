La documentation collaborative du SNDS s’enrichit

Rédaction

La documentation collaborative de la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS) s’enrichit. La Plateforme des Données de Santé, en partenariat avec Alira Health, a actualisé les fiches Appariement de données à la base principale du SNDS et Open Data en santé à partir de la base principale du SNDS. Ces mises à jour apportent des précisions utiles pour mieux comprendre les données et structurer des projets d’étude.

La Plateforme des Données de Santé maintient une plateforme documentaire collaborative en ligne dédiée à la base principale du SNDS. Fruit d’une collaboration avec de nombreux partenaires (Assurance Maladie, Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Haute Autorité de Santé, Agences régionales de santé, Santé publique France, Inserm, DREES, ATIH, CépiDC…), cette documentation ouverte et évolutive offre aux utilisateurs un accès structuré à des guides, supports de formation, glossaire, référentiels open data, et fiches thématiques (avec exemples de code). Cette base documentaire est plus qu’un simple dépôt d’informations. Grâce aux contributions des utilisateurs et au travail de la Plateforme des Données de Santé et de l’Assurance Maladie, et dans la continuité de sa mission de transparence, elle s'enrichit régulièrement pour s’adapter aux évolutions de la base principale du SNDS. Elle constitue une ressource précieuse pour mieux comprendre et exploiter ces données.



Deux fiches actualisées pour mieux préparer ses projets d’étude

Appariement de données à la base principale du SNDS L’appariement de données permet aux porteurs de projet d'enrichir leurs données sources (cohortes, registres ou études cliniques) avec l'historique de la base principal du SNDS. Cette fiche thématique détaille les principales méthodes d’appariement : appariement direct via le NIR ou l’état civil, et appariement indirect. Elle précise également le cadre réglementaire applicable. Dans le cadre d’un projet d’étude, elle facilite l’orientation vers la stratégie de chaînage la plus adaptée.



Open Data en santé à partir de la base principale du SNDS Cette fiche présente l'écosystème de l'Open Data en santé à partir des données issues de la base principale du SNDS. Elle recense différents jeux de données agrégés et anonymisés issus de la base principale du SNDS, mis à disposition par des structures telles que la CNAM, la DREES ou Santé Publique France.

Ces données ouvertes peuvent notamment être mobilisées pour réaliser des analyses exploratoires, sans nécessairement avoir recours à une demande d’accès aux données individuelles sécurisées de la base principale du SNDS. Elles sont également particulièrement utiles dans le cadre d’un projet d’étude pour réaliser des analyses exploratoires.



Une documentation collaborative et évolutive