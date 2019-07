La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer poursuit son engagement dans le développement de la médecine de précision et salue les résultats majeurs de l’essai WINTHER

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer est membre et partenaire stratégique du consortium international WIN (Worldwide Innovative Network in personalized medicine) à l’origine de l’étude WINTHER dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Medicine(1).

L’objectif de WINTHER était d’offrir un traitement de précision à des patients atteints de cancers à tumeurs solides à partir d’une double approche : analyse de l’ADN tumoral puis comparaison des niveaux d’expression des gènes, ARN, entre tissus sain et tumoral pour les patients chez qui le seul profilage ADN de la tumeur ne permettait pas d’identifier d’anomalies moléculaires actionnables. Cette double approche a permis d’accroître la part des patients pouvant bénéficier d’une thérapie ciblée et signe une avancée très innovante.



L’étude WINTHER s’inscrit par sa thématique - la médecine de précision - et par sa dimension internationale, au coeur des priorités scientifiques de la Fondation ARC qui l’a soutenue à hauteur de 2 millions d’euros. Comme le souligne Nancy Abou-Zeid, Directrice scientifique de la Fondation ARC « l’un des enjeux majeurs de la prise en charge des cancers est la caractérisation fine de la tumeur de chaque patient afin de pouvoir proposer à chacun la thérapie la plus pertinente. L’essai WINTHER a montré que la caractérisation approfondie incluant l’ARN permettait de proposer un traitement personnalisé à un plus grand nombre de patients. C’est une nouvelle avancée dans la médecine de précision en oncologie qui nous encourage à renforcer notre action dans cette direction et au niveau international en soutenant également l’essai SPRING qui évalue une trithérapie ciblée contre les cancers du poumon avancés. »



Mené entre avril 2013 et décembre 2015 au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en France et en Israël, l’essai WINTHER a porté sur 303 patients atteints de cancers avancés de divers types (poumon, tête et cou, côlon…) et en échec de traitement. Ces patients avaient donné leur accord pour la réalisation d’une double biopsie (tissu sain/ tissu tumoral). Les patients chez qui l’analyse de l’ADN tumoral a conduit à l’identification d’anomalies moléculaires actionnables ont été orientés vers une thérapie ciblée correspondant au profil de leur tumeur. Pour les patients chez qui l’analyse de l’ADN tumoral n’a pas été concluante, il a été procédé à la comparaison de l’ARN du tissu sain et du tissu tumoral. La tumeur a pu ainsi être mieux caractérisée. Un algorithme breveté, outil d’aide à la décision mis au point par le consortium WIN dans le cadre de ce projet, a analysé les différences d’expression génique entre la tumeur et le tissu normal, aidant les médecins à prioriser leurs traitements.



Cette stratégie a fait la preuve de sa faisabilité et de son efficacité puisque ce sont au total 107 patients qui ont pu bénéficier d’une thérapie ciblée, soit 35 % des patients inclus, versus 5 à 25 % dans les études de médecine de précision reposant uniquement sur l’analyse de l’ADN tumoral. Plus du quart de ces patients traités a eu un taux de réponse ou de stabilisation de la maladie supérieur à 6 mois, avec un différentiel de 9 % au profit des patients ayant bénéficié du profilage de l’ARN. Grâce à cette prise en charge une amélioration de la survie a été observée de façon claire pour certains des patients, avec un gain médian de plus de 20 mois de survie globale (25,8 versus 4,5 mois).



Comme cela a été souligné lors du Symposium organisé par le Consortium WIN, les 23 et 24 juin à Paris, ce résultat ouvre des perspectives majeures et la possibilité d’explorer de nouvelles pistes thérapeutiques : « les résultats de l’essai WHINTER nous ont permis de lancer en 2017 l’essai SPRING (Survival Prolongation by INnovative Genomics), 1er essai mondial de médecine de précision évaluant les bénéfices d’une trithérapie dans le traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules avancé ou métastasique. La phase 1, visant à établir le dosage optimal du traitement, est en passe de se conclure avec des résultats déjà encourageants. La phase 2 de l’étude explorera aussi l’utilité clinique de l’algorithme Simplified Interventional Mapping System (SIMS) dans le but de développer un outil prédictif capable d’accompagner la prescription de la trithérapie. L’apport de la Fondation ARC dans l’élaboration de ce projet mené par notre Consortium a été essentiel. Nous sommes fiers que des initiatives françaises comme WINTHER et SPRING puissent ouvrir de nouvelles perspectives pour l’oncologie de précision mais aussi rayonner à l’international. » indique le Consortium WIN.