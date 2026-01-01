La FHF AuRA et l’URPS Médecins Libéraux AuRA unissent leurs forces pour déployer l’Initiative Populationnelle en Auvergne-Rhône-Alpes

Rédaction

La Fédération Hospitalière de France Auvergne-Rhône-Alpes (FHF AuRA) et l’URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes (URPS ML AuRA) ont officialisé ce 14 octobre leur partenariat pour déployer l’Initiative Populationnelle - INPOP dans la région. A travers la signature de cette convention, le Dr Yannick Neuder, président de la FHF AuRA, député et ancien ministre de la Santé, et le Dr Sylvie Filley-Bernard, présidente de l’URPS ML AuRA, souhaitent donner aux acteurs des territoires un cadre commun pour mieux travailler ensemble à partir des besoins de santé de la population.

Le lancement a réuni des représentants des établissements de santé, des professionnels libéraux, du secteur médico-social et des usagers. Il marque le début d’une démarche appelée à s’inscrire dans la durée et à associer largement les acteurs régionaux.

Partir des réalités vécues par les habitants

Vieillissement de la population, développement des maladies chroniques, difficultés d’accès aux soins, tensions sur les professionnels, complexité croissante des parcours : les territoires doivent répondre à des problématiques qui ne peuvent plus être abordées séparément. INPOP – aussi connue sous le nom de responsabilité populationnelle RESPOP -, propose de changer le point de départ : plutôt que de raisonner uniquement à partir des organisations existantes, la démarche consiste à identifier les besoins de santé d’un territoire puis à réunir les acteurs en capacité d’y apporter des réponses complémentaires. L’enjeu est de faire émerger des actions concrètes, adaptées aux réalités locales et évaluables dans le temps.

Une coopération renforcée entre médecine de ville et hôpital

Avec cette convention, la FHF AuRA et l’URPS Médecins Libéraux AuRA affirment leur volonté de rapprocher les professionnels de ville, les établissements de santé, le secteur médico-social, les représentants des usagers et les partenaires institutionnels. Pour accompagner les territoires volontaires, la FHF AuRA apportera son expertise méthodologique et l’expérience déjà acquise dans plusieurs territoires pilotes en matière de responsabilité populationnelle. L’URPS Médecins Libéraux AuRA mobilisera les médecins libéraux et leur connaissance experte des besoins des patients, s’associant pleinement aux évolutions de l’organisation des soins.

L’accompagnement d’un consortium régional pour faire émerger des projets concrets