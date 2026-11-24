L’intelligence artificielle au service de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes

Rédaction

Face à l’émergence croissante de maladies infectieuses à l’échelle mondiale, des équipes de recherche de France et de Québec s’unissent au sein d’une nouvelle entité structurante internationale. Cette initiative combinera intelligence artificielle, biologie et immunologie afin d’accélérer le développement de connaissances essentielles pour protéger les populations contre les infections de demain.

Cette entité structurante reçoit la reconnaissance des universités participantes en tant que Laboratoire international associé (LIA) et de l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale (Inserm) avec le statut de « Joint Lab ». Ce LIA en intelligence artificielle et multiomique appliquées aux maladies infectieuses sera codirigé par Arnaud Droit, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, ainsi que par Pierre Nioche, maître de conférences à la Faculté des Sciences de l’Université Paris Cité et chercheur au sein du laboratoire Exposomique fonctionnelle et santé de l’Inserm et de l’Université Paris Cité. La direction scientifique sera assurée par Jérôme Estaquier, directeur de recherche Inserm, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval.

Une approche interdisciplinaire pour répondre à un enjeu de santé mondial

Les dernières décennies ont démontré l’importance d’approfondir les connaissances sur les maladies infectieuses. La pandémie de COVID-19, les résurgences de certaines maladies transmissibles et l’émergence régulière de nouveaux agents pathogènes rappellent la nécessité de renforcer les capacités de recherche et d’innovation dans ce domaine. Le LIA a pour objectif de fédérer, de mettre en synergie et d’amplifier les activités de recherche de professeures et de professeurs ainsi que de leurs équipes, afin de développer une expertise commune fondée sur les sciences omiques et l’intelligence artificielle appliquées aux maladies infectieuses. « Dans un contexte marqué par la mondialisation, l’urbanisation croissante et les changements climatiques, les interactions entre les humains, les animaux et les vecteurs de maladies s’intensifient, favorisant l’émergence et la propagation de nouveaux agents pathogènes à travers le monde », indique Jérôme Estaquier, directeur scientifique du LIA.



« Les maladies infectieuses chroniques constituent un défi majeur de santé publique à l’échelle mondiale. En combinant les avancées de l’intelligence artificielle aux approches de biologie intégrative et à l’analyse de données multiomiques, nous souhaitons approfondir notre compréhension des interactions complexes entre les agents pathogènes et leurs hôtes. Cette approche interdisciplinaire permettra d’accélérer l’identification de biomarqueurs associés aux infections, d’améliorer notre capacité à prédire leur évolution et, à terme, de contribuer au développement de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques. La création de ce laboratoire international représente également une occasion unique de réunir les expertises françaises et canadiennes pour répondre ensemble à ces enjeux majeurs de santé », soulignent conjointement Arnaud Droit et Pierre Nioche, codirecteurs du LIA.



Une alliance scientifique durable entre le Québec et la France

« Pour relever les grands défis de santé mondiaux, il est essentiel de mettre en commun nos expertises. Ce nouveau laboratoire international associé, reconnu par l’Inserm en tant que Joint Lab, illustre la force du partenariat entre l’Inserm, l’Université Laval et l’Université Paris Cité. En nous alliant, nous favorisons l’innovation et renforçons notre capacité collective à mieux comprendre et à combattre les maladies infectieuses émergentes », souligne Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation.



Ce LIA favorisera par ailleurs la mobilité étudiante et scientifique entre le Québec et la France, ainsi que le partage d’infrastructures de pointe – comme celles du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval –, de données et de connaissances pour accélérer les découvertes et maximiser les retombées de la recherche. « En conjuguant des expertises complémentaires, ce Joint Lab nous permettra d’accélérer le développement et le transfert des connaissances, et de former une nouvelle génération de talents capable de relever les grands défis de demain. Nous sommes convaincus que ce partenariat structurant deviendra une référence internationale dans son domaine. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet qui témoigne de la force de la collaboration entre la Faculté des Sciences de l’Université Paris Cité, l’Université Laval et l’Inserm », soutient Maximilien Cazayous, doyen de la Faculté des Sciences de l’Université Paris Cité.



« Ce Joint Lab vient renforcer la collaboration entre les trois parties et leurs écosystèmes respectifs. Il permettra de consolider la dynamique de coopération entre la France et le Québec, partenaire provincial majeur de la France au Canada. Cette tendance est appelée à se renforcer encore dans les prochains mois et les prochaines années, au bénéfice de nos deux communautés scientifiques », mentionne le professeur Didier Samuel, PDG de l’Inserm. « Le partenariat singulier entre la France et le Québec se distingue par la densité de ses réseaux et la richesse de ses échanges, tant académiques que scientifiques, avec plus de 200 double-diplômes ainsi que 55 formes de coopérations institutionnalisées (IRC, IRL, IRN, IRP, LIA…) entre les universités québécoises et les organismes français (CNRS, Inserm, INRIA, INRAE, IFREMER, Institut Pasteur). Ce nouveau LIA s’ajoute aux quatre projets déjà existants entre l’Inserm et ses partenaires au Québec (deux IRP labélisés en partenariat avec Polytechnique Montréal et l’IRCM, et deux projets First Step labélisés avec l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke) », ajoute Nicolas Douay, attaché de coopération scientifique et universitaire du Consulat général de France à Québec.



Un Laboratoire international associé (LIA) est une entité structurante où une équipe de recherche de l’Université Laval et au moins une autre équipe d’un établissement d’enseignement et de recherche à l’international s’associent autour d’une programmation scientifique définie conjointement. Un Joint Lab est un instrument lancé par l’Inserm en 2024, dont l’objectif est d’encadrer une coopération d’excellence, solidement ancrée, entre un laboratoire de l’Inserm et un laboratoire partenaire à l’étranger.



