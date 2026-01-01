L’Hôpital Foch et l'IMM annonce la nomination de Félix Mamoudy au poste de Directeur de la transformation et de la prévention
Rédaction
L’Hôpital Foch (Suresnes) et l’Institut Montsouris (Paris, 14ème), annoncent l’évolution de leur Comité de Direction avec l’arrivée de Félix Mamoudy au poste de Directeur de la transformation et de la prévention.
Fort de plus de 18 années d’expérience dans le secteur de la santé, Félix Mamoudy a accompagné de nombreux projets de transformation, de développement d’activités et d’amélioration des parcours patients au sein d’établissements hospitaliers de référence.
A temps partagé entre Foch et l’IMM, il aura pour mission :
Avec 1 600 lits et 4 000 professionnels de santé, l’ensemble constitué par l’Hôpital Foch et l’Institut Montsouris représente un acteur majeur du paysage hospitalier, médical et de la recherche en Île-de-France.
A temps partagé entre Foch et l’IMM, il aura pour mission :
- d’accompagner les équipes dans les transformations en cours et à venir (notamment des parcours patients, du numérique, etc.)
- de coordonner les travaux de structuration et de développement de l’activité de consultations de l’IMM
- de contribuer au renforcement de l’offre de prévention.
Avec 1 600 lits et 4 000 professionnels de santé, l’ensemble constitué par l’Hôpital Foch et l’Institut Montsouris représente un acteur majeur du paysage hospitalier, médical et de la recherche en Île-de-France.