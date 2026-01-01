L’Europe du numérique en santé se construit collectivement
Rédaction
Pendant trois jours, l’Agence du Numérique en Santé a accueilli près de 60 représentants des États membres européens et acteurs du numérique en santé.
L’objectif de ces rencontres : travailler ensemble à la mise en œuvre de l’espace européen des données de santé (EEDS) et construire un cadre européen plus interopérable, sécurisé et opérationnel. Ces échanges s’inscrivent dans une démarche de coopération continue. Les États membres se retrouvent régulièrement pour partager l’avancement de leurs travaux, confronter leurs expériences et identifier les difficultés rencontrées. Au programme : retours d’expérience, ateliers de travail, échanges sur les standards d’interopérabilité, préparation des prochains ateliers et travaux, etc … Derrière ces sujets parfois techniques, se joue un enjeu essentiel : permettre aux systèmes de santé européens de mieux communiquer entre eux et de faciliter la circulation des données de santé, dans un cadre commun, sécurisé et de confiance.
La diversité européenne comme moteur
Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Grèce, Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Roumanie, Suède, Slovénie, Croatie. Chaque pays apporte son expérience, ses contraintes et ses besoins. Cette coopération permet de construire collectivement des solutions adaptées aux réalités de chacun, au service des patients et des professionnels de santé européens. “C'est important de travailler ensemble pour mettre en commun les expériences des États membres afin de trouver les solutions pour réussir les défis des prochaines années. Aussi, pour de meilleurs services de confiance pour les patients et professionnels de santé, il ne faut pas se focaliser uniquement sur des aspects techniques, mais tenir compte des domaines juridique, organisationnel, sémantique, clinique”., indique Ana Delgado, Cheffe d'unité du système national du dossier de santé électronique et du Bureau national des données de santé au ministère de la Santé d'Espagne.
Rendez-vous le 7 octobre pour la deuxième édition des rencontres de l'ANS, consacrée à l'Europe du numérique en santé.
Source : ANS
Rendez-vous le 7 octobre pour la deuxième édition des rencontres de l'ANS, consacrée à l'Europe du numérique en santé.
Source : ANS