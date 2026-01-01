L’Europe du numérique en santé se construit collectivement

Rédaction

Pendant trois jours, l’Agence du Numérique en Santé a accueilli près de 60 représentants des États membres européens et acteurs du numérique en santé.

L’objectif de ces rencontres : travailler ensemble à la mise en œuvre de l’espace européen des données de santé (EEDS) et construire un cadre européen plus interopérable, sécurisé et opérationnel. Ces échanges s’inscrivent dans une démarche de coopération continue. Les États membres se retrouvent régulièrement pour partager l’avancement de leurs travaux, confronter leurs expériences et identifier les difficultés rencontrées. Au programme : retours d’expérience, ateliers de travail, échanges sur les standards d’interopérabilité, préparation des prochains ateliers et travaux, etc … Derrière ces sujets parfois techniques, se joue un enjeu essentiel : permettre aux systèmes de santé européens de mieux communiquer entre eux et de faciliter la circulation des données de santé, dans un cadre commun, sécurisé et de confiance.

La diversité européenne comme moteur