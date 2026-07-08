L’Agence du Numérique en Santé dévoile sa feuille de route 2026-2028

Rédaction

Premier Contrat d’objectifs et de performance de l’Agence : trois axes, sept engagements et une exigence, mesurer les résultats de son action au service du numérique en santé.





Avec ce premier COP, l’ANS franchit une nouvelle étape : trois axes : Ancrer, Aligner, Accélérer, sept engagements et des résultats mesurés pour piloter son action jusqu’en 2028. Cette trajectoire doit notamment permettre d’accélérer trois transformations majeures pour l’Agence : sa bascule vers un modèle pleinement serviciel, le renforcement de la sécurité et de l’identité numérique de confiance et la mobilisation de l’intelligence artificielle comme levier de transformation.



Plus d'informations sur le COP et la stratégie de l'ANS Le Conseil d’administration de l’Agence du Numérique en Santé (ANS) a approuvé, le 8 juillet 2026, son premier Contrat d’objectifs et de performance (COP). Signé par la ministre chargée de la Santé, il fixe la feuille de route stratégique de l’Agence jusqu’en 2028 et les engagements sur lesquels elle rendra compte de son action.Avec ce premier COP, l’ANS franchit une nouvelle étape : trois axes : Ancrer, Aligner, Accélérer, sept engagements et des résultats mesurés pour piloter son action jusqu’en 2028. Cette trajectoire doit notamment permettre d’accélérer trois transformations majeures pour l’Agence : sa bascule vers un modèle pleinement serviciel, le renforcement de la sécurité et de l’identité numérique de confiance et la mobilisation de l’intelligence artificielle comme levier de transformation.

Une nouvelle étape pour l'Agence

Pour la première fois, l’ANS inscrit son action dans une trajectoire pluriannuelle assortie d’engagements et d’indicateurs permettant d’en mesurer les résultats. Le changement est aussi culturel : ne plus seulement mesurer ce que l’Agence produit et déploie, mais davantage ce que ses services apportent à leurs utilisateurs, à travers leur qualité, leurs usages, leur adoption et la satisfaction. Le COP devient ainsi un outil de pilotage de l’Agence et un cadre de référence commun pour ses équipes, sa gouvernance et ses partenaires.



Ancrer, Aligner, Accélérer : trois axes pour agir

Le COP 2026-2028 s'organise autour de trois axes et sept engagements qui traduisent les priorités de l'Agence pour les trois prochaines années.



ANCRER - Consolider les fondations du numérique en santé : L'Agence poursuivra la consolidation des services socles et référentiels nationaux, notamment FINESS, le RPPS et le ROR, ainsi que le renforcement de la performance et de la résilience de la chaîne numérique des urgences.



ALIGNER - Placer les usages et la qualité de service au cœur de l'action de l'Agence : L'ANS renforcera la prise en compte de l'expérience utilisateur, de l'adoption et de la satisfaction dans le pilotage de ses services. Elle poursuivra parallèlement sa propre transformation pour gagner en efficacité, en transversalité et en performance.



ACCÉLÉRER - Accompagner les transformations du numérique en santé dans un cadre de confiance : Identité numérique, régulation, cybersécurité et nouveaux cadres européens : l’Agence renforcera son action pour accompagner les acteurs et préparer les évolutions qui structureront le numérique en santé de demain.



Trois transformations au cœur de l’Agence

Dans cette trajectoire, trois transformations occuperont une place particulière au cours des prochaines années : la bascule servicielle, la sécurité et l’identité numérique, et l’intelligence artificielle.



Accélérer la bascule vers une Agence pleinement servicielle : L’ANS fait évoluer son modèle pour mieux partir des besoins et des usages de ses utilisateurs. Satisfaction, adoption, qualité de service, simplification des parcours et évolution de la relation de service deviennent des dimensions centrales de la conception et du pilotage de son offre.



Renforcer la sécurité et l’identité numérique de confiance : Face à la montée des cybermenaces et à l’évolution des cadres européens, l’Agence renforcera les dispositifs d’identité numérique et la résilience du système de santé. Pro Santé Connect, évolution des moyens d’identification électronique, accompagnement des acteurs et réponse aux incidents participent d’une même ambition : garantir un numérique en santé sûr, résilient et de confiance.



Faire de l’intelligence artificielle un levier de transformation : L’Agence structurera progressivement son approche de l’intelligence artificielle, avec la mise en place d’une gouvernance dédiée et l’identification des besoins et processus sur lesquels l’IA peut apporter de la valeur. L’enjeu : mettre l’IA au service de la performance de l’Agence et de l’amélioration de ses services, dans un cadre de confiance maîtrisé.



Une trajectoire construite avec l’écosystème et dont l’ANS rendra compte

Ce premier COP est le fruit de plusieurs mois de travail et de concertation associant les collaborateurs de l’ANS, sa gouvernance, les services de l’État et les représentants de l’écosystème du numérique en santé. Cette concertation a permis de confronter les priorités de l’Agence aux attentes de ses partenaires et de construire une trajectoire partagée. Les sept engagements feront désormais l’objet d’un suivi régulier à travers le tableau de bord du COP, permettant de mesurer l’avancement des actions, les indicateurs associés et les résultats obtenus. L’Agence rendra compte de cette trajectoire auprès de sa gouvernance et de son écosystème tout au long de la période 2026-2028.



"Ce premier Contrat d’objectifs et de performance nous donne un cap commun pour les trois prochaines années, mais surtout il nous engage. Nous devons pouvoir démontrer les résultats de notre action et la valeur qu’elle apporte à nos utilisateurs et à l’écosystème. Ancrer nos fondations, aligner notre action sur les besoins et les usages, accélérer les transformations : c’est cette trajectoire que nous voulons porter collectivement jusqu’en 2028. Avec une exigence : mesurer nos progrès et rendre compte de nos résultats", indique Jean-Christophe Zerbini , directeur général de l'Agence du Numérique en Santé.

