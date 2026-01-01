L'ARS Île-de-France lance un nouveau portail d’information destiné à toutes celles et ceux qui s’engagent en santé

Rédaction

Pour rendre la démocratie en santé plus accessible à tous les Franciliennes et Franciliens, l’Agence régionale de santé (ARS), la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) et les Conseils territoriaux de santé (CTS) d’Île-de-France lancent « Toutes et tous acteurs de la santé », un nouveau portail dédié à l'information, à la valorisation des projets territoriaux et la promotion de l'engagement de l'ensemble des acteurs de la santé.

rendre la démocratie en santé plus visible auprès du grand public ;

faciliter l'accès à l'information pour l'ensemble des acteurs concernés ;

valoriser les initiatives et les actions conduites dans les territoires ;

renforcer la participation des citoyens aux enjeux de santé qui les concernent. Cette refonte marque une nouvelle étape dans la valorisation de l’engagement des patients, du partenariat en santé et de la participation citoyenne, ainsi que du travail mené au sein des différentes instances régionales et territoriales de démocratie en santé. Tout en s'inscrivant dans l'écosystème numérique de l'ARS Île-de-France, ce nouveau portail affirme ainsi une identité propre reflétant la diversité des acteurs qui contribuent à la vie démocratique en santé : institutions, établissements, professionnels, élus et collectivités territoriales, associations, représentants des usagers et citoyens.



La dynamique éditoriale du site repose sur l'implication des équipes territoriales et des différentes instances de démocratie en santé et notamment la CRSA et les CTS, permettant de mieux valoriser les actualités, les travaux et les initiatives locales tout en garantissant une cohérence régionale. Une campagne de communication est déployée depuis mi-septembre afin d'accompagner le lancement du portail et d'en accroître la visibilité auprès des acteurs et du grand public. Pensé pour un large public, le portail Toutes et tous acteurs de la santé propose une approche plus pédagogique de la démocratie en santé, notion encore parfois méconnue du grand public, et poursuit plusieurs objectifs :Cette refonte marque une nouvelle étape dans la valorisation de l’engagement des patients, du partenariat en santé et de la participation citoyenne, ainsi que du travail mené au sein des différentes instances régionales et territoriales de démocratie en santé. Tout en s'inscrivant dans l'écosystème numérique de l'ARS Île-de-France, ce nouveau portail affirme ainsi une identité propre reflétant la diversité des acteurs qui contribuent à la vie démocratique en santé : institutions, établissements, professionnels, élus et collectivités territoriales, associations, représentants des usagers et citoyens.La dynamique éditoriale du site repose sur l'implication des équipes territoriales et des différentes instances de démocratie en santé et notamment la CRSA et les CTS, permettant de mieux valoriser les actualités, les travaux et les initiatives locales tout en garantissant une cohérence régionale. Une campagne de communication est déployée depuis mi-septembre afin d'accompagner le lancement du portail et d'en accroître la visibilité auprès des acteurs et du grand public.

Renouvellement des représentants des usagers et bilan du PRS : indicateurs du dynamisme de la démocratie en santé en Île-de-France

Le lancement de ce portail s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la démocratie en santé portée par l'ARS Île-de-France dans le cadre de son Projet régional de santé 2023-2028. Cette mobilisation se traduit notamment par le renouvellement des représentants des usagers au sein des commissions des usagers (CDU) des établissements de santé franciliens. Avec 67 % des mandats pourvus à l'issue de la campagne de renouvellement, près de 30 % de nouveaux représentants engagés et une diminution du nombre d'établissements ne disposant pas de représentants des usagers, la participation des usagers continue de progresser dans la région.



Cette dynamique a été mise à l'honneur lors de la Rencontre régionale des représentants des usagers co-organisée par l’ARS et France Assos Santé Île-de-France, qui a réuni près de 300 participants autour du partage d'expériences et de la valorisation de leur engagement au service de la qualité des soins et de l'expérience des patients. Elle se reflète également dans le bilan annuel 2026 du Projet régional de santé, publié par l'ARS Île-de-France. Ce bilan rend compte des avancées réalisées grâce à la mobilisation conjointe des institutions, établissements, professionnels, élus et collectivités territoriales, associations, représentants des usagers et citoyens. En valorisant les actions menées sur les territoires, les résultats obtenus au bénéfice des Franciliennes et des Franciliens ainsi que les perspectives à venir, cette synthèse illustre la place centrale accordée à la démocratie en santé dans la construction des politiques de santé régionales, en cohérence avec les principes du contrat de méthode signé entre la CRSA et l’ARS.



Avec ce nouveau portail, l'ARS Île-de-France entend poursuivre cette dynamique collective et offrir à chacun un espace de référence pour s'informer, contribuer et agir en faveur de la santé en Île-de-France.