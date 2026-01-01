Intelligence artificielle en santé : Galeon réunit les acteurs hospitaliers à Marseille le 18 novembre

Rédaction

Le 18 novembre 2026, l’entreprise Galeon organise à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille une journée consacrée à l’intelligence artificielle en santé. Au programme : sept interventions autour des applications concrètes de l’IA dans les établissements hospitaliers, les laboratoires de recherche et l’imagerie médicale. L’événement est gratuit, sur inscription.

Comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle déjà les pratiques médicales et l’organisation hospitalière ? C’est la question au cœur de la journée « AI & Data Driven Medicine », organisée par Galeon le mercredi 18 novembre 2026, à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille. L’ambition de cette rencontre est de dépasser les promesses technologiques pour donner la parole à des professionnels de santé et à des experts qui utilisent ou développent déjà des applications de l’IA. Décideurs hospitaliers, soignants, industriels et chercheurs pourront ainsi échanger autour de retours d’expérience et de cas d’usage concrets.

Sept interventions pour explorer les applications de l’IA médicale

La programmation abordera plusieurs domaines dans lesquels l’intelligence artificielle est susceptible de faire évoluer les pratiques et les organisations.



Parmi les temps forts annoncés, Christian Kirwel, directeur des soins des Hôpitaux Robert Schuman, au Luxembourg, partagera sa vision de l’« hôpital intelligent » et des possibilités offertes par l’IA pour alléger la charge administrative des équipes soignantes, tout en préservant leur rôle dans la prise en charge des patients.



La recherche médicale sera également à l’honneur avec une intervention de Yann Decker, docteur en biochimie au CHU de la Sarre, en Allemagne. Il présentera les travaux consacrés à l’analyse, par l’IA, de signatures minérales dans le sérum et le liquide céphalorachidien, avec des perspectives pour le diagnostic des maladies neurologiques.



Autre enjeu majeur : l’intégration de l’intelligence artificielle dans le dossier patient informatisé (DPI). Le Dr Loïc Brotons, anesthésiste-réanimateur et CEO de Galeon, abordera les évolutions liées à l’utilisation de l’IA dans les outils numériques du quotidien hospitalier, ainsi que l’importance de disposer de données structurées dès leur saisie.



L’imagerie médicale fera elle aussi l’objet de plusieurs interventions, notamment autour de l’intelligence artificielle intégrée aux échographes, avec Benjamin Tarter, responsable de la santé de la femme chez Samsung Healthcare France. Une table ronde consacrée aux innovations à l’hôpital et un retour d’expérience sur l’IA ambiante en néphrologie compléteront le programme.

Un rendez-vous destiné à l’ensemble de l’écosystème hospitalier

Au-delà des seuls professionnels de l’informatique et de la donnée, cette journée s’adresse à un public large : directions d’établissement, directions financières, DSI, responsables de la sécurité des systèmes d’information, médecins, cadres de santé, infirmiers, sages-femmes, professionnels des départements d’information médicale, industriels et chercheurs. L’objectif est de favoriser le partage d’expériences et d’interroger les conditions concrètes du déploiement de l’IA dans les établissements : organisation des soins, gestion des données, intégration aux outils existants et évolution des pratiques professionnelles.



Organisée avec l’hôpital Saint-Joseph et Samsung Healthcare France, cette rencontre se déroulera dans l’amphithéâtre de l’établissement marseillais. L’accueil est prévu à partir de 9 heures, pour une journée de conférences et d’échanges jusqu’à 17 heures.