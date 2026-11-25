Insuffisance cardiaque : Satelia ouvre la télésurveillance aux patients éloignés du numérique grâce à un tensiomètre qui transmet seul ses mesures

Rédaction

Satelia®, leader français de la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque, annonce les premiers déploiements du tensiomètre connecté Withings BPM Connect Pro dans son dispositif Satelia® Cardio.

Satelia Cardio repose sur un questionnaire que les patients remplissent régulièrement pour renseigner leurs symptômes. Leur équipe soignante peut ainsi suivre à distance l’évolution de leur état de santé et alerter le cardiologue si les réponses font apparaître des signes d’aggravation. Après l’intégration de la transmission automatique du poids en 2025, Satelia Cardio étend cette fonctionnalité à la tension artérielle et à la fréquence cardiaque.

Une transmission automatique pour les patients éloignés du numérique

Cette innovation facilite l’accès à la télésurveillance pour les patients les plus fragiles, notamment ceux qui voient mal ou qui sont peu à l’aise avec le numérique. Le patient prend sa tension à domicile avec le tensiomètre connecté. Grâce à une puce intégrée, l’appareil transmet lui-même les mesures par le réseau mobile, sans connexion Wi-Fi. Les mesures s’affichent automatiquement dans son questionnaire de suivi pour le cardiologue. L’usage du tensiomètre 3G est facultatif et les professionnels de santé peuvent le proposer en fonction des besoins de chaque patient. « Notre objectif est de rendre la télésurveillance toujours plus simple et accessible. Avec cette intégration, l’équipe soignante reçoit directement la tension mesurée à domicile, sans que le patient ait à la saisir. Cela simplifie le suivi des patients les plus éloignés du numérique », précise Nicolas Pagès, CEO de Satelia.



La télésurveillance de l’insuffisance cardiaque en France

Selon Santé publique France, près de 1,4 million d’adultes vivaient avec une insuffisance cardiaque en France en 2022 et plus de 180 000 ont été hospitalisés pour cette maladie. Face aux risques de décompensation et d’hospitalisation, le suivi régulier à domicile constitue un enjeu majeur. Chez les patients récemment hospitalisés pour insuffisance cardiaque, l’analyse TELESAT PRIOR-HF a comparé le suivi avec Satelia Cardio à la prise en charge habituelle. La télésurveillance était associée à un risque de décès toutes causes confondues inférieur de 46 %, à 15 % de réhospitalisations en moins pour insuffisance cardiaque, à 32 % d’admissions en moins via les urgences et à 35 % de recours en moins aux soins intensifs. À 6, 12 et 24 mois, les dépenses totales de santé, coût de la télésurveillance compris, ne différaient pas significativement entre les deux groupes. Satelia résume ce résultat par l’expression « coût net zéro » pour l’Assurance Maladie.



Satelia distinguée parmi les startups françaises à impact

Satelia vient également d’être distinguée dans le Mapping 2026 des startups françaises à impact, dévoilé par Mouvement Impact France, France Digitale et Bpifrance lors de l'événement BIG. Une reconnaissance de son engagement en faveur de l'amélioration du parcours de soins des patients insuffisants cardiaques.

