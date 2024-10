Impacts des solutions de diagnostic rapide dans la lutte contre le sepsis

Anaïs Guilbaud

Les équipes du CHU de Nîmes profitaient du congrès Réanimation 2024, organisé en juin dernier par la Société de réanimation de langue française (SRLF), pour présenter les résultats d’une étude menée en partenariat avec bioMérieux sur l’usage des techniques d’antibiogrammes rapides couplées à la PCR multiplex, pour les patients admis en réanimation et présentant une bactériémie à Bacilles à Gram Négatif (BGN).

Reconnu depuis 2017 comme une priorité de santé publique par l’OMS, le sepsis touche chaque année près de 50 millions de personnes dans le monde, avec une forte prévalence dans les pays pauvres et émergents. Et malgré une baisse de la mortalité sur ces dix dernières années, la maladie demeure également l’une des principales causes de décès dans les pays riches, avec près de 57 000 morts recensés en France et un coût moyen s’élevant à environ 16 000 € par hospitalisation (Source : site du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarité). « La mortalité du sepsis est aujourd’hui arrivée à un plateau se situant, selon les études, autour de 25 à 30 % des cas », soulignait ainsi le Pr Claire Roger, responsable de l’unité de réanimation chirurgicale du CHU de Nîmes, en marge du congrès Réanimation 2024. Un constat permettant de faire émerger les enjeux d’une détection plus précoce de la maladie, mais également de l’administration plus rapide d'une antibiothérapie efficace sur les bactéries identifiées.

Désescalade thérapeutique





Déjà équipées d’outils de pointe en matière de diagnostic microbiologique, à l’instar de l’incubateur BACT/ALERT®VIRTUO, les équipes du CHU de Nîmes se sont donc intéressées à la mise en place de solutions de diagnostic rapide au travers de l’étude BacteREVEAL, une étude de type avant/après visant à évaluer les apports du panel BIOFIRE® BCID2, mais surtout de l’antibiogramme VITEK® REVEALTM sur l’optimisation de l’antibiothérapie des bactériémies à BGN chez les patients de réanimation. « Dans un grand nombre de cas, nous avons pu observer un rendu de résultats beaucoup plus précoce par rapport à l’antibiogramme classique », constate aujourd’hui le Dr Alix Pantel, microbiologiste au sein du laboratoire de l’établissement. « Les techniques d’antibiogramme rapide couplées à la PCR multiplex nous ont permis d’augmenter la proportion de patients disposant d’une antibiothérapie optimisée à 24h de positivité de l’hémoculture, soit un gain de temps de 10 à 11h », poursuit quant à elle le Pr Roger.



