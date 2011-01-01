HAS : le Pr Didier Lepelletier nommé président de la Commission de la transparence

Rédaction

Sur proposition de la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, le président de la République a nommé le Pr Didier Lepelletier membre du Collège de la Haute Autorité de santé (HAS) par un décret du 10 septembre dernier. Depuis le 17 septembre, il préside la Commission de la transparence (CT) dont le rôle est d’évaluer les médicaments en vue d’éclairer les décisions de remboursement par la solidarité nationale. Il succède ainsi au Pr Pierre Cochat dont le mandat s’est achevé en juillet dernier. Son parcours et son expertise, reconnus dans les domaines de la santé publique, constituent un atout précieux pour les travaux de la commission et de la HAS.

Médecin de santé publique, professeur des universités et praticien hospitalier (PU-PH), le Pr Didier Lepelletier a occupé tout au long de sa carrière de nombreuses fonctions et s’est vu confier d’importantes responsabilités au service du système de santé. Il a notamment exercé pendant près de 20 ans au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nantes, en tant que chef du service d’hygiène hospitalière, avant de devenir chef adjoint du pôle « Santé publique, pharmacie, prévention ».



Parallèlement, il intègre le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en 2011. D’abord membre de la Commission spécialisée « Sécurité des patients » (2011-2017), il en devient le vice-président pendant cinq ans jusqu’en 2022. Lors de la pandémie, il co-préside le comité permanent du Covid-19 et co-pilote le groupe de travail permanent « Grippe, Coronavirus, et maladies émergentes ». En juin 2022, il est nommé président du Haut Conseil de la santé publique, un poste qu’il occupera pendant trois ans, avant d’être appelé aux fonctions de directeur général de la santé (DGS).



Désormais membre du Collège de la HAS, il assure la présidence de la Commission de la transparence depuis le 17 septembre. Composée de médecins, de pharmaciens, d’usagers, et de spécialistes en méthodologie et épidémiologie, cette commission peut ainsi compter sur son expertise pour mener à bien sa mission : évaluer les médicaments et leur apport par rapport aux traitements existants afin d’éclairer les décisions de remboursement par la solidarité nationale. Plus largement, "sa nomination et l’expérience dont il dispose constituent un atout certain pour conforter les compétences et la collégialité qui fondent l’action de la HAS", affirme la Haute Autorité de Santé dans un communiqué.



Le collège de la Haute Autorité de santé



Sous la présidence du Pr Lionel Collet, le Collège est responsable des orientations stratégiques, de la programmation et de la mise en œuvre des missions assignées à la HAS par le législateur, à savoir éclairer les décisions de santé publique et améliorer la qualité des soins et des accompagnements par l’évaluation, les recommandations et la certification. Il est ainsi garant de la rigueur et de l’impartialité de ses productions et délibère notamment sur les avis, les recommandations et décisions de certification, ou encore la procédure de certification des établissements de santé. Il est composé de huit membres choisis en raison de leur expertise et de leur expérience dans les domaines de compétence de la HAS et des commissions spécialisées qu’ils président :



Le Pr Lionel Collet, président du Collège ; Véronique Anatole, présidente de la Commission certification des établissements de santé (CCES) ; Pr Macha Woronoff, présidente de la Commission de l’évaluation économique et de santé publique (CEESP) ; Claire Compagnon, présidente de la Commission recommandations, pertinence, parcours et indicateurs (CRPPI) ; Pr Anne-Claude Crémieux, présidente de la Commission d’évaluation des technologies de santé diagnostiques, pronostiques et prédictives (CEDiag) et de la Commission technique des vaccinations (CTV) ; Dr Jean-Yves Grall, président de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) ; Thomas Sannié, président de la Commission en charge du social et du médico-social, Pr Didier Lepelletier, président de la Commission de la transparence (CT).