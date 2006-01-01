Fabienne Bartoli rejoint le Snitem en qualité de Directrice générale

Rédaction

Fabienne Bartoli rejoint le Snitem à la mi-octobre en qualité de Directrice générale. À la tête de l’organisation, elle aura la responsabilité de conduire son action, de piloter ses équipes et de porter, auprès des pouvoirs publics et de l’ensemble de l’écosystème de santé, la voix des entreprises du dispositif médical.

Elle s’inscrira dans la continuité des actions déjà engagées par le Snitem, avec l’ambition d’en renforcer la portée et l’impact au service de ses adhérents. Sa connaissance approfondie du système de santé, de ses mécanismes de décision et de ses acteurs constituera à cet égard un atout majeur pour l’organisation. Son action visera notamment à renforcer la capacité du Snitem à anticiper les évolutions du système de santé, à défendre les intérêts de ses adhérents, à faire entendre leurs enjeux dans le débat public et à contribuer à obtenir des avancées concrètes pour la filière. « C’est avec beaucoup de confiance que nous accueillons Fabienne Bartoli à la Direction générale du Snitem. Sa connaissance du système de santé, de ses acteurs et de ses mécanismes de décision constitue un atout majeur pour notre organisation et pour nos adhérents. Dans un environnement en profonde transformation, nous avons besoin d’un Snitem fort, capable d’anticiper, de proposer et de peser. Avec le Conseil d’administration, je lui accorde toute ma confiance pour poursuivre la dynamique engagée et porter, aux côtés de nos adhérents, les ambitions de la filière du dispositif médical. », déclare Laurence Comte-Arassus, Présidente du Snitem.

Un parcours au cœur des politiques de santé, en France et à l’international

Fabienne Bartoli a construit son parcours au cœur des politiques publiques de santé, de la régulation et de l’évaluation du système de santé, en France comme à l’international. De 2008 à 2011, elle exerce les fonctions de Directrice générale adjointe, puis par intérim Directrice générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue depuis l’ANSM. En 2012, elle rejoint la Représentation permanente de la France auprès des Nations unies à New York, où elle est chargée pendant près de cinq ans des affaires sociales et de la santé. Elle réintègre ensuite l'Inspection générale des affaires sociales en 2017, corps qu'elle a rejoint en 2006, avant d'être nommée en avril 2022 Directrice générale de la Haute Autorité de santé, fonction qu'elle exerce pendant plus de deux ans. Elle exerce aujourd’hui les fonctions d’Inspectrice générale des affaires sociales. Ce parcours lui confère une connaissance particulièrement large du fonctionnement du système de santé, de ses institutions, de ses mécanismes d’évaluation et de décision et du dialogue entre ses différents acteurs.

