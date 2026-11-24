ELSAN nomme Mehdi Ghissassi à son Conseil de surveillance pour accompagner ses ambitions dans l’intelligence artificielle

Rédaction

Ancien de Google DeepMind et Google Brain et expert reconnu du développement de solutions d’intelligence artificielle, Mehdi Ghissassi apportera au Groupe son expérience internationale de l’innovation technologique et de la transformation des organisations, pour accompagner l’accélération de la stratégie d’ELSAN en matière d’IA.

Mehdi Ghissassi rejoint Google en 2012, où il travaille notamment sur Google Cloud et sur le développement de produits destinés aux marchés émergents. Entre 2016 et 2024, il exerce des fonctions de direction dans l'IA appliquée chez Google, d'abord dans l'incubation, puis dans le développement de produits au sein de Google Brain et de DeepMind Auparavant, il avait démarré sa carrière dans le conseil chez Booz & Company, avant d’évoluer vers l’investissement chez Macquarie. Depuis 2024, Mehdi Ghissassi exerce des responsabilités de direction du produit et de la technologie chez AI71, société d’intelligence artificielle basée à Abu Dhabi.



Fort d'une solide expérience en stratégie et en conception de solutions d'IA, il a collaboré étroitement avec des équipes d'ingénierie afin d’intégrer la recherche de pointe dans des produits utilisés à l’échelle mondiale. Il connaît donc parfaitement les conditions qui permettent de passer de l'innovation technologique à des usages opérationnels à grande échelle. Il s'est notamment spécialisé dans l'IA agentique, des systèmes capables d'enchaîner des tâches dans un processus, sous supervision humaine. Son parcours, mené dans des environnements très internationaux (Europe, États-Unis, Afrique, Asie, Moyen-Orient), associe ainsi expertise technologique, développement de produits et déploiement opérationnel.



A l’heure actuelle, Mehdi Ghissassi siège également au sein de plusieurs conseils de surveillance, notamment chez Téléperformance, où il préside le comité IA & Innovation. Mehdi Ghissassi est titulaire d’un double diplôme d’ingénieur de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées, d’un master en affaires internationales de Sciences Po Paris et d’un MBA de Columbia Business School.



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