Du Louvre à l’hôpital : une exposition autour de la couleur bleue

Rédaction

Après avoir fait escale dans les hôpitaux René-Muret et Jean-Verdier AP-HP, l’exposition itinérante « La couleur bleue » est présentée à l’hôpital Avicenne, où elle peut être découverte dans le hall d’accueil du 17 août au 16 novembre 2026.