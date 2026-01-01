Du Louvre à l’hôpital : une exposition autour de la couleur bleue
Rédaction
Après avoir fait escale dans les hôpitaux René-Muret et Jean-Verdier AP-HP, l’exposition itinérante « La couleur bleue » est présentée à l’hôpital Avicenne, où elle peut être découverte dans le hall d’accueil du 17 août au 16 novembre 2026.
Proposée en partenariat avec le Musée du Louvre, cette exposition s’inscrit dans le programme d’activités culturelles mené par l'AP-HP pour rendre l’art accessible à tous au sein des établissements hospitaliers.
Conçue dans une démarche collaborative par des professionnels de santé, elle invite à découvrir une sélection de reproductions d’œuvres des collections du Louvre ayant toutes un point commun : la présence de la couleur bleue.
À travers ce parcours, les visiteurs explorent les multiples significations de cette couleur, son évolution au fil des siècles ainsi que les différentes techniques utilisées pour la fabriquer.
Source : AP-HP
Conçue dans une démarche collaborative par des professionnels de santé, elle invite à découvrir une sélection de reproductions d’œuvres des collections du Louvre ayant toutes un point commun : la présence de la couleur bleue.
À travers ce parcours, les visiteurs explorent les multiples significations de cette couleur, son évolution au fil des siècles ainsi que les différentes techniques utilisées pour la fabriquer.
Source : AP-HP