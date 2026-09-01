Don d’organes, greffes et xénogreffes: le CCNE publie son Avis n°152

renforcer les équipes et les réseaux dédiés au prélèvement ;

développer le prélèvement après arrêt circulatoire contrôlé ;

développer la greffe rénale à partir de donneurs vivants ;

autoriser le don de rein non dirigé et les chaînes de dons croisés ;

renforcer l’information et la pédagogie sur le don d’organes, notamment auprès des jeunes.

Le modèle français repose sur trois principes : le consentement présumé, la gratuité et la solidarité. Pour le CCNE, leur effectivité doit s’accompagner de moyens et d’une organisation adaptés aux besoins des patients.L’Avis 152 formule 7 propositions, notamment pour :Le CCNE appelle également à ce que toute situation dans laquelle un décès est attendu conduise à examiner la possibilité d’un don d’organes, dans le respect de la volonté du patient et de l’accompagnement des proches. Les avancées récentes des xénogreffes d’organes de porcs génétiquement modifiés conduisent le CCNE à considérer qu’il est pertinent d’ouvrir la voie à la recherche en France. Cette perspective doit toutefois s’inscrire dans un cadre particulièrement exigeant, portant notamment sur le rapport bénéfices-risques, le consentement, les risques infectieux et le bien-être animal.Pour le CCNE, la xénogreffe doit être envisagée comme un complément, et non comme un substitut, au don d’organes humains. « Chaque greffe est un acte de solidarité. Garantir qu’il puisse bénéficier à tous ceux qui en ont besoin, dans des conditions équitables et respectueuses de chacun, constitue une responsabilité collective. », souligne le Pr. Jacques Duranteau, membre du CCNE, co-rapporteur de l’Avis 152 et Professeur d’anesthésie-réanimation et médecine périopératoireÀ travers cet avis, le CCNE appelle à mobiliser pleinement les possibilités de prélèvement et de greffe pour mieux répondre aux besoins des patients et réduire les inégalités d’accès à la transplantation, tout en anticipant, dans un cadre rigoureux, les évolutions scientifiques à venir.