Débat public à l'Institut Paoli-Calmettes : l'IA dans la prise en charge des cancers

Rédaction

Dans la lignée des débats publics à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC), un débat sur la place croissante de l’Intelligence Artificielle (IA) dans la prise en charge des patients atteints de cancer se tiendra le jeudi 1er octobre 2026.

L’utilisation de l’IA en cancérologie est déjà une réalité et son expansion est très rapide. L’IA permet l’articulation - voire la synthèse - de données cliniques issues d’effectifs considérables de patients - sans précédent dans l’histoire de la médecine - avec des données tout aussi considérables issues de plusieurs disciplines scientifiques, créant de nouvelles définitions de pathologies et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de prises en charge. La performance de l’IA est bien documentée dans « l’aide au diagnostic » et de plus en plus dans le processus thérapeutique, de sa décision à son organisation, son adaptation à la singularité des patients et des pathologies. L’ensemble du fonctionnement de l’hôpital spécialisé en cancérologie est déjà et va être très vite impacté par ces révolutions technologiques : de la planification des soins à leur validation, à la documentation clinique partagée entre métiers et avec les patients…. Les craintes sont à la hauteur des espoirs : modifications rapides ou potentielles des métiers, pertes de liens humains entre salariés et avec les patients, transparence dans l’utilisation, manque de confiance dans la fiabilité, risques de pertes de confidentialité…



Pour le Pr Norbert Vey, Directeur général de l’Institut Paoli-Calmettes, « Nous avons choisi d’investir ce nouveau champ technologique au bénéfice des patients : pour une médecine plus précise, plus efficace, mieux organisée, moins toxique, prenant mieux en compte les besoins, les souhaits et les décisions, partagées avec les patients. C’est pourquoi il est important désormais d’échanger et de débattre de ce sujet. »



« L’IA fait déjà partie des soins et de la recherche clinique : c’est donc dans ces domaines que nous analyserons l’état des lieux, que nous soulèverons les questions que pose l’expérience acquise et que nous débattrons des perspectives et de leurs possibles impacts. L’enjeu du débat n’est évidemment pas d’être « pour ou contre » l’IA, mais comme dans toute innovation au service des patients, d’en tracer les bénéfices, les pistes d’amélioration et les perspectives » annonce le Pr Dominique Maraninchi, organisateur de cet évènement porté par l’IPC et le Cancéropole PACA.



Le débat réunira les parties prenantes - médecins, chercheurs, membres du Comité Patients-Aidants de l’IPC avec des experts de renom: le Pr Yves Laszlo, Université Paris-Saclay, Institut de mathématiques d’Orsay, le Dr Gilles Piana, Responsable du Département d’Imagerie Médicale et Médecine Nucléaire de l’IPC, la Pre Laetitia Huiart, Directrice de la data, de l’IA et de l’Analyse à l’IPC, Sandrine de Montgolfier titulaire de la chaire d’excellence Démocratie en santé et engagement des personnes concernées par le cancer , Alexane Balalas, Déléguée à la protection des données (DPO) à l’IPC, Clara Ducord, Directrice du Cancéropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur.