Contamin@Toulouse : comment s'assurer de la conformité de ses salles propres et environnements contrôlés ?

Rédaction

Les 4 et 5 novembre 2026, l’ASPEC donne rendez-vous à Toulouse aux professionnels des environnements maîtrisés pour ses journées techniques en région, consacrée aux contrôles et qualifications des salles propres et environnements contrôlés.

Après Marseille en 2025, l’Aspec poursuit ses rencontres en régions et s’installe à L’Envol des Pionniers à Toulouse pour une journée et demie de conférences, retours d’expérience, ateliers pratiques et rencontres avec les acteurs multi-filières. Cette édition mettra l’accent sur une question essentielle : comment contrôler, qualifier et maintenir la performance d’un environnement maîtrisé ?

Trois ateliers pratiques au plus près du terrain

Les participants pourront participer à trois ateliers pratiques, autour de trois axes clés : contrôles particulaires, contrôles microbiologiques et contrôles aérauliques. Une approche concrète pour confronter les pratiques, échanger avec des experts et repartir avec des réponses directement applicables.



Une rencontre à taille humaine

Contamin@Toulouse s’adresse notamment aux responsables qualité, ingénieurs validation, techniciens de qualification, responsables de production et de maintenance, ainsi qu’à tous les professionnels concernés par les environnements maîtrisés. Son format favorise les échanges directs entre utilisateurs, experts et fournisseurs.



Réseauter autrement à L’Envol des Pionniers

Le mercredi 4 novembre au soir, l’ASPEC organisera également sa soirée de réseautage à L’Envol des Pionniers. Dans ce lieu emblématique de l’histoire de l’Aéropostale et de l’aéronautique toulousaine, les participants pourront poursuivre leurs échanges dans un cadre privatisé.

