Communication santé et qualité de vie au cœur de l’édition 35 du Festival de la Communication Santé

Rédaction

Depuis 35 ans, le Festival de la Communication Santé réunit l’ensemble de l’écosystème de la santé et de sa communication : professionnels de santé, associations de patients, industriels, établissements de soins, médias, agences, start-ups, collectivités territoriales, assureurs, mutuelles, écoles et étudiants. Les 26 et 27 novembre 2026 à Deauville,

le Festival célébrera sa 35ème édition autour d’un thème suivant : « Communication santé et qualité de vie : informer aujourd’hui, mieux vivre demain ! ».

Jamais l’information en santé n’a été aussi abondante, accessible et diffusée sur autant de canaux. Pour autant, entre multiplication des sources, contenus parfois contradictoires et défiance envers l’information, identifier des repères fiables et compréhensibles constitue aujourd’hui un véritable enjeu pour les citoyens, les patients et les professionnels de santé. Prévention, bon usage des traitements, habitudes de vie, compréhension des pathologies ou orientation dans le parcours de soins : une information juste, claire et accessible peut permettre est essentielle à chacun, pour mieux comprendre sa santé, s’approprier les bons réflexes et faire des choix plus éclairés. « Pour cette 35e édition, nous avons décidé de faire le tour de la question de la place de la communication en santé : comment peut-elle aider à éclairer, rendre l’information plus accessible, créer de la confiance et, plus largement, contribuer à une meilleure qualité de vie ? Le Festival est justement là pour ouvrir le dialogue sur ces sujets, croiser nos regards et faire évoluer nos pratiques. », indique Julie de Folleville Présidente du Festival de la Communication Santé.

Deux jours pour découvrir, partager et récompenser la communication santé

JEUDI 26 NOVEMBRE – LES JURYS ET LES SOUTENANCES



Le premier jour du Festival sera consacré aux projets candidats aux Prix #FestiComMed et #FestiComSanté, qui seront présentés devant les différents jurys d’experts.





VENDREDI 27 NOVEMBRE – SESSION PLENIERE, ATELIERS ET REMISE DES PRIX



Comprendre les nouvelles attentes des Français en matière de santé

Premier temps fort du vendredi 27 novembre : les résultats d’une étude exclusive consacrée aux Français, à la santé et à la qualité de vie seront dévoilés en ouverture de la matinée. Cette réflexion se poursuivra autour d’échanges sur la prévention tout au long de la vie, avec Margaux Ceccaldi, Directrice Prévention de Doctolib, et sur la manière de donner envie à chacun de prendre soin de sa santé pour bien vivre plus longtemps, avec le Dr Céline Escarment, médecin généraliste formée en micronutrition. Au cœur des échanges de cette matinée : une même interrogation, comment transformer une information en compréhension, puis la compréhension en action ? Une table ronde pour s’intéresser aux leviers capables de faire réellement évoluer les comportements et aux moyens d’en mesurer l’impact.



Confiance, intelligence artificielle et nouveaux visages de l’information santé

À l’heure où les sources d’information se multiplient, le Festival consacrera également une large place à la question de la confiance. Une table ronde posera notamment la question : « Quand l’IA parle santé, qui parle encore des patients ? ». Alors que les outils d’intelligence artificielle transforment déjà profondément l’accès à l’information, les échanges interrogeront leur capacité à restituer la réalité des parcours, des expériences et des besoins des patients

et des soignants. La parole de ceux qui vivent directement la maladie occupera elle aussi une place centrale. Alice Detollenaere, patiente experte et créatrice de contenu, reviendra sur la montée en puissance de la parole des patients et son rôle, désormais, dans la communication santé. Le chanteur et créateur de contenu Edouard Bielle, qui vit avec un vitiligo, apportera quant à lui son regard, en tant que patient, sur la puissance des récits personnels pour rendre visibles certaines pathologies et en faire évoluer les représentations



De la communication à l’amélioration concrète des parcours de santé

La matinée permettra également d’explorer la manière dont les professionnels et acteurs de santé peuvent adapter leurs pratiques de communication aux nouveaux usages. Plusieurs ateliers se pencheront notamment sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par les professionnels de santé, sur les conditions permettant aux laboratoires de devenir des acteurs légitimes de la prévention, ou encore sur les canaux d’information privilégiés par les professionnels de santé français, à partir des résultats d’une enquête annuelle. D’autres échanges s’intéresseront au rôle des affaires médicales dans l’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie des patients, ainsi qu’aux enjeux du bon usage et de la qualité de vie pour les laboratoires.



Le programme complet du Festival de la Communication Santé 35ème édition est accessible en ligne :

Le premier jour du Festival sera consacré aux projets candidats aux Prix #FestiComMed et #FestiComSanté, qui seront présentés devant les différents jurys d’experts.Premier temps fort du vendredi 27 novembre : les résultats d’une étude exclusive consacrée aux Français, à la santé et à la qualité de vie seront dévoilés en ouverture de la matinée. Cette réflexion se poursuivra autour d’échanges sur la prévention tout au long de la vie, avec Margaux Ceccaldi, Directrice Prévention de Doctolib, et sur la manière de donner envie à chacun de prendre soin de sa santé pour bien vivre plus longtemps, avec le Dr Céline Escarment, médecin généraliste formée en micronutrition. Au cœur des échanges de cette matinée : une même interrogation, comment transformer une information en compréhension, puis la compréhension en action ? Une table ronde pour s’intéresser aux leviers capables de faire réellement évoluer les comportements et aux moyens d’en mesurer l’impact.À l’heure où les sources d’information se multiplient, le Festival consacrera également une large place à la question de la confiance. Une table ronde posera notamment la question : « Quand l’IA parle santé, qui parle encore des patients ? ». Alors que les outils d’intelligence artificielle transforment déjà profondément l’accès à l’information, les échanges interrogeront leur capacité à restituer la réalité des parcours, des expériences et des besoins des patientset des soignants. La parole de ceux qui vivent directement la maladie occupera elle aussi une place centrale. Alice Detollenaere, patiente experte et créatrice de contenu, reviendra sur la montée en puissance de la parole des patients et son rôle, désormais, dans la communication santé. Le chanteur et créateur de contenu Edouard Bielle, qui vit avec un vitiligo, apportera quant à lui son regard, en tant que patient, sur la puissance des récits personnels pour rendre visibles certaines pathologies et en faire évoluer les représentationsLa matinée permettra également d’explorer la manière dont les professionnels et acteurs de santé peuvent adapter leurs pratiques de communication aux nouveaux usages. Plusieurs ateliers se pencheront notamment sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par les professionnels de santé, sur les conditions permettant aux laboratoires de devenir des acteurs légitimes de la prévention, ou encore sur les canaux d’information privilégiés par les professionnels de santé français, à partir des résultats d’une enquête annuelle. D’autres échanges s’intéresseront au rôle des affaires médicales dans l’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie des patients, ainsi qu’aux enjeux du bon usage et de la qualité de vie pour les laboratoires.Le programme complet du Festival de la Communication Santé 35ème édition est accessible en ligne : https://festivalcommunicationsante.fr/le-programme-de-la-35eme-edition/

La grande remise des Prix #FestiComMed et #FestiComSanté



Vendredi 27 novembre, à partir du 14h15, les projets lauréats seront distingués sur scène lors de la traditionnelle grande remise des Prix du Festival. Or, Argent, Bronze et Grand Prix récompenseront les initiatives qui se sont distinguées en communication santé et médicale au cours de l’année.

La cérémonie sera également diffusée en direct sur le site du Festival.

