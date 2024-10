Cloro’Fil Concept, à l’avant-garde des tendances textiles

Rédaction

Depuis sa création en 2007, la PME française Cloro’Fil Concept a fait de l’innovation sa marque de fabrique. Observatrice attentive des usages textiles sur le terrain, elle cherche continuellement à anticiper les besoins, confirmant son rôle actif dans l’optimisation des pratiques. Nous avons rencontré sa gérante, Caroline L’Huillier.



Cela fait en effet plus de dix ans que nous sommes à l’avant-garde des tendances ! Nous sommes ainsi à l’origine de la gamme de linge de lit Jers’Innov, le Concept Jersey®, qui a notamment permis à plusieurs blanchisseries hospitalières de prendre le virage du tout séché, un procédé synonyme de gains énergétiques et donc d’économies conséquentes. Les articles en jersey sont en outre sensiblement plus confortables pour les patients, et facilitent considérablement la réfection des lits, contribuant par là même à une réduction des troubles musculo-squelettiques chez les soignants.Étant régulièrement au contact des professionnels du soin, que j’accompagne par exemple dans le cadre d’audits des pratiques, j’ai observé leur utilisation de la gamme Jers’Innov, le Concept Jersey®, et ai constaté qu’il serait pertinent de leur proposer des articles réversibles pour justement renforcer encore la lutte contre les TMS, véritable fléau en établissement de santé. Cette évolution s’est concrétisée il y a environ trois ans et tend à devenir un standard. Toujours sur le champ des TMS, j’ai longuement travaillé avec des ergothérapeutes pour co-développer un chariot de nursing novateur, à découvrir prochainement.Conçue par tricotage texturé – signature historique de Cloro’Fil Concept – cette innovation offre elle aussi de nombreux avantages à toutes les étapes du circuit du linge. Son pouvoir adiathermique élevé garantit un meilleur confort pour le patient, tandis que son encombrement moindre – sans être plus léger en poids – facilite la manipulation par les soignants et limite en outre les besoins en termes d’espaces de stockage. Sa conception travaillée garantit aussi un temps de séchage rapide, pour des process moins énergivores. À l’instar d’autres gammes Cloro’Fil Concept – je pense notamment ici à notre couverture polaire – il s’agit d’un article de fabrication française, qui se décline dans des tailles et des coloris sur mesure.Devant la progression importante de notre activité, nous avons récemment acquis de nouveaux locaux de stockage pour compléter les surfaces existantes. Bien que la très large majorité de notre production soit française ou européenne, nous pouvons ainsi sécuriser toujours plus les délais de livraison, en garantissant la disponibilité immédiate de nombreux articles. Cet engagement sur la qualité de service est un marqueur fort de Cloro’Fil Concept, et se retrouve aussi dans la recherche et le développement de nouveaux produits, dans la création d’articles sur mesure, et dans l’accompagnement des utilisateurs. L’objectif étant d’assurer la juste utilisation des articles textiles et le positionnement du bon produit au bon endroit. Nous considérons ici une grande variété de paramètres pour préconiser les solutions et les organisations les plus adaptées, et permettre ainsi la réalisation d’économies ou l’atteinte rapide du retour sur investissement. Les articles textiles peuvent en effet contribuer à la santé financière des établissements, tout en venant en appui à leur politique RSE, sous réserve d’être correctement choisis et utilisés. Pour que ce défi complexe puisse être aisément relevé, Cloro’Fil Concept s’attache justement à créer du lien entre les tous les acteurs de la chaîne textile, les soignants, les blanchisseurs et les services économiques, contribuant par là même à l’alignement des visions.