CleverNet, leader français de la signature électronique à l’hôpital

Joëlle Hayek

Implanté près de Bordeaux, l’éditeur G5 Digital s’est imposé en quelques années comme le leader français de la signature électronique à l’hôpital avec sa solution CleverNet, conçue nativement pour les établissements de santé. Une dynamique portée par une forte croissance, que l’entreprise entend encore accélérer, comme l’explique William Godin, son fondateur et PDG.



(*) Source : Balance règlementaire des comptes du CHU de Bordeaux. Évolution des recettes liées à la majoration pour chambre particulière : 11,8 M€ sur l’exercice 2023 contre 14,4 M€ sur l’exercice 2024.



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> Article paru dans Hospitalia #74, édition de septembre 2026, à lire ici



(*) Source : Balance règlementaire des comptes du CHU de Bordeaux. Évolution des recettes liées à la majoration pour chambre particulière : 11,8 M€ sur l’exercice 2023 contre 14,4 M€ sur l’exercice 2024.

Avant de créer G5 Digital en 2021, j’ai travaillé plusieurs années sur l’innovation et le dossier patient informatisé. J’ai ainsi pu mesurer les besoins spécifiques des établissements en matière de mobilité et de dématérialisation. La signature électronique faisait partie de ces besoins encore insuffisamment adressés. Les solutions existaient, mais elles étaient essentiellement généralistes. CleverNet a donc été conçu avec l’ambition de proposer une signature électronique conçue nativement pour l’hôpital. Nous couvrons aujourd’hui deux grands volets : les usages liés aux soins, avec notamment le eConsentement du patient et la signature de documents médico-légaux – personne de confiance, chambre particulière, inventaire des effets personnels… – et ceux liés à la eSignature de documents administratifs : contrats de travail, marchés publics, devis, bons de commande, habilitations, etc.CleverNet a été véritablement pensé pour l’hôpital, et non simplement adapté à ses besoins. C’est une différence fondamentale. Dans cet environnement complexe, une signature doit être rattachée au bon patient, au bon professionnel et au bon dossier, elle doit dialoguer avec le DPI, la GAM et les autres briques du système d’information. Cela exige une véritable maîtrise de l’interopérabilité, des flux HL7 et des contraintes propres au secteur. Cette spécialisation se retrouve aussi dans notre modèle économique. Clevernet a été conçu pour favoriser le déploiement massif de la dématérialisation : la licence n’est pas indexée sur le nombre de signatures. L’établissement dispose de volumes illimités et peut multiplier les cas d’usage, tout en conservant un budget maîtrisé et prévisible.Oui, et les résultats sont très concrets. Au CHU de Bordeaux, le recueil du consentement pour la chambre particulière via CleverNet, déployé en avril 2024, a contribué à générer 2,6 millions d’euros de recettes supplémentaires cette même année*. Aux Hôpitaux Nord-Ouest, à Villefranche-sur-Saône, l’optimisation des recettes sur les demandes de chambre individuelle (1,2 million d’euros) s’appuie sur des réformes organisationnelles fondamentales et l’engagement de la direction depuis 2024. La digitalisation du formulaire a joué un rôle structurant en catalysant la mise en place de ces nouveaux processus. Plus largement, au-delà de ces gains financiers, trois bénéfices sont déterminants : la dématérialisation, qui simplifie les processus et fait gagner du temps aux équipes ; la sécurisation juridique, grâce à une signature dotée d’une force probante ; et l’intégration au système d’information, qui fluidifie les parcours et sécurise les échanges.Elle y contribue fortement. De nombreux établissements – dont huit CHU et plusieurs GHT – nous font aujourd’hui confiance pour des déploiements massifs de CleverNet. Nous disposons donc de retours d’expérience concrets, de bénéfices démontrés et de cas d’usage éprouvés pour accompagner la généralisation de la signature électronique à l’hôpital. Plusieurs éditeurs – notamment les éditeurs publics Numih et CPage et d’autres grands acteurs privés – nous ont également sollicités pour intégrer CleverNet à leurs solutions. C’est une reconnaissance forte de notre expertise par l’écosystème lui-même. La signature électronique hospitalière est un marché à part, avec ses propres exigences, et G5 Digital en est aujourd’hui le spécialiste de référence en France.