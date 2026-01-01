Classement Newsweek : Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, troisième mondial

Rédaction

Le classement World’s Best Specialized Hospitals 2027 du magazine Newsweek distingue à nouveau Gustave Roussy comme premier centre de lutte contre le cancer en France et en Europe, et troisième à l’échelle mondiale. Cette reconnaissance salue l’excellence des soins et de la recherche menés à l’Institut, ainsi que l’engagement quotidien de l’ensemble de ses professionnels

Dévoilée jeudi 17 septembre, l’édition 2027 du classement World’s Best SpecializedHospitals du magazine américain Newsweek distingue l’Institut comme le troisième meilleur hôpital spécialisé en cancérologie au monde. Élaboré chaque année en collaboration avec Statista, ce classement s’appuie sur une enquête en ligne menée auprès de dizaines de milliers d’experts du monde médical, sur des accréditations reconnues à l’échelle mondiale, telles que la certification HAS, ainsi que sur des indicateurs de qualité rapportés par les patients (PROMs). « Cette troisième place récompense notre modèle unique, qui associe étroitement soins, recherche et éducation afin de permettre aux patients de bénéficier plus rapidement des innovations contre le cancer. Elle salue également l’engagement quotidien de l’ensemble des professionnels de Gustave Roussy aux côtés des patients vivant avec un cancer », souligne le Pr Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy.

Dans le top 3 mondial pour accélérer l’accès des patients aux innovations contre le cancer



Cette place confirmée parmi les meilleurs centres mondiaux en cancérologie repose d’abord sur une réalité concrète : l’excellence des soins à Gustave Roussy. En 2025, l’Institut a pris en charge plus de 54 000 patients, dont 2 800 enfants et adolescents. Cette activité témoigne d’une capacité renforcée à accueillir, diagnostiquer et traiter un nombre croissant de patients, atteints de tous types de cancers, y compris dans les situations les plus complexes. Cette activité croissante s’accompagne d’un accès renforcé à l’innovation : 40,5 % des patients ont été inclus dans une étude clinique, et plus de 900 d’entre eux ont bénéficié d’un accès précoce à des thérapies innovantes au sein du DITEP, le département de l’innovation thérapeutique et des essais précoces. À Gustave Roussy, la recherche est directement intégrée aux soins. Chercheurs, médecins et soignants travaillent ensemble pour mieux comprendre chaque cancer et ses mécanismes, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et transformer plus rapidement les découvertes scientifiques en solutions concrètes pour les patients.

De nouveaux programmes médico-scientifiques



Cette dynamique se renforce avec le déploiement de quatre nouveaux programmes médico-scientifiques : PancDEMIC, Cell-ATTACK, DECRIPT et INSPIRE . Ces programmes sont consacrés à des enjeux majeurs de l’oncologie, notamment les cancers pédiatriques, les cancers du pancréas et les thérapies cellulaires innovantes. Ils réunissent des équipes de recherche et de soins autour d’une même ambition : accélérer les avancées dans les cancers fréquents comme dans les tumeurs les plus agressives. Ces programmes renforcent également l’attractivité internationale de Gustave Roussy. Ils offrent aux talents venus de France et de l’étranger un environnement où recherche fondamentale, recherche translationnelle, essais cliniques précoces, plateformes technologiques de pointe et valorisation industrielle sont réunis sur un même campus.

Une reconnaissance qui ouvre une nouvelle étape