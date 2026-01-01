CHIMM : «Les armoires Omnicell apportent une réelle valeur ajoutée à tous les niveaux»

Rédaction

Au Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan - Les Mureaux (CHIMM), le déploiement des armoires sécurisées Omnicell s’inscrit dans une stratégie globale de fiabilisation du circuit du médicament et d’amélioration du quotidien des équipes. Une dynamique appelée à s’étendre à d’autres établissements du groupement hospitalier de territoire (GHT) Yvelines Nord, comme l’explique le Docteur Serge Loko, chef du service de pharmacie à usage intérieur (PUI).

Dans quel contexte avez-vous noué ce partenariat avec Omnicell ?



Dr Serge Loko : Le déploiement des armoires sécurisées au CHIMM est un projet porté de longue date par la PUI, qui le proposait régulièrement dans le cadre du plan d’investissement. Une première concrétisation a eu lieu en 2021, après notre sélection à un appel à projets via l’EHPAD de l’hôpital, permettant d’installer quatre armoires sécurisées au sein de cet établissement. La même année, une subvention de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France a financé deux armoires supplémentaires en psychiatrie. Avec la direction des achats, nous avons ensuite structuré un plan d’investissement quinquennal pour généraliser ces équipements. Depuis, le déploiement s’est poursuivi dans les unités de soins avec désormais douze armoires dédiées au circuit du médicament, couvrant la majorité des services – seuls la réanimation et le service de soins médicaux et de réadaptation restent à équiper. Enfin, dans le cadre de l’appel à projet SESAME pour l’automatisation porté par la Direction générale de la santé, et sous réserve de financement associé, des armoires pourraient installées au bloc opératoire pour les dispositifs médicaux implantables et stériles.