CH du Mans : le futur entrepôt de données de santé entre dans sa phase finale

Joëlle Hayek

Depuis 2023, le CH du Mans déploie son entrepôt de données de santé dans le cadre du projet Ouest Data Hub 2.0, porté par le GCS HUGO, accompagné par la Plateforme des Données de Santé et soutenu par France 2030 et l’ONDAM. Alors que le déploiement entre dans sa dernière phase, le Dr Christelle Jadeau, responsable de la recherche au CH du Mans, et le Pr Marc Cuggia, responsable scientifique du projet ODH 2.0 pour le GCS, reviennent sur cette dynamique interrégionale, les premiers usages qui émergent et les enjeux de pérennisation des entrepôts de données de santé.

Le projet d’entrepôt de données de santé du CH du Mans s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets Bpifrance. Pourriez-vous nous en parler ?



Dr Christelle Jadeau : Lancé en 2023, cet appel à projets visait à accompagner et soutenir la constitution d’entrepôts de données de santé hospitaliers, en lien avec la stratégie d’accélération « Santé numérique » et le programme France 2030. Le GCS HUGO figurait parmi les six lauréats de la première vague avec le projet Ouest Data Hub 2.0, qui comporte deux volets : la création de quatre nouveaux entrepôts dans le Grand Ouest – aux CH du Mans, Groupe Hospitalier de Vendée, GH Bretagne Sud de Lorient et CHU d’Orléans – et la consolidation des entrepôts déjà en place dans les CHU d’Angers, Brest, Nantes, Rennes et Tours.



Pr Marc Cuggia : Ces cinq CHU disposaient chacun de leur propre entrepôt de données de santé, avec une gouvernance locale et la possibilité de développer des usages monocentriques, mais reposant sur une même technologie. Nous avons conservé cette logique pour les quatre nouveaux établissements, notamment afin de limiter les problématiques d’interopérabilité. Le projet Ouest Data Hub 2.0 va toutefois plus loin dans la mutualisation des ressources humaines, technologiques et méthodologiques.



Concrètement, qu’a permis cette mutualisation ?



Pr Marc Cuggia : L’hébergement en est un bon exemple. Les entrepôts historiques étaient hébergés sur site, alors que l’appel à projets de Bpifrance imposait un hébergement dans le cloud pour les nouveaux entrepôts. Nous avons ainsi pu mettre en place une infrastructure mutualisée et gagner en efficacité : il est plus simple de déployer et de maintenir une infrastructure commune que de reproduire les mêmes dispositifs dans chaque environnement technique local. Le soutien de Bpifrance et de l’ONDAM via le programme France 2030 nous a également permis de financer des ressources mutualisées à l’échelle du GCS HUGO. Nous avons ainsi pu avancer rapidement, en capitalisant sur l’expérience acquise au fil des années par les équipes des cinq CHU historiques.

Comment cette organisation s’est-elle traduite au CH du Mans ?



Dr Christelle Jadeau : Comme les autres établissements, nous avons conduit notre propre déploiement, en l’adaptant à notre environnement technique et à nos spécificités organisationnelles. Nous avons pu nous appuyer à la fois sur les ressources expertes mutualisées à l’échelle du GCS HUGO, et sur les profils spécialisés recrutés en interne grâce au soutien de Bpifrance et de l’ONDAM. Nous avons également dû travailler sur des enjeux propres à notre établissement, comme les procédures d’information des patients à mettre en œuvre dans le cadre de l’autorisation de la CNIL. En parallèle, les échanges avec les autres établissements nous ont permis de partager les expériences et les méthodes afin d’avancer autant que possible dans une même direction. Aujourd’hui, nous sommes dans la dernière phase du projet. Il reste notamment à installer le comité scientifique et éthique et à finaliser certains flux techniques liés aux médicaments. Nous devrions néanmoins achever le déploiement d’ici fin 2026.



Avez-vous été confrontés à des difficultés particulières ?



Dr Christelle Jadeau : Il n’y a pas eu de frein majeur au déploiement technique, car nous avons bénéficié dès le départ d’un soutien institutionnel fort, qui a facilité les échanges avec la direction des services numériques et les différentes directions concernées. L’enjeu est davantage de créer une dynamique auprès des médecins, pour leur donner envie de s’emparer de l’outil sans être freinés par l’idée qu’un entrepôt de données de santé serait avant tout un outil de CHU. Le CH du Mans est l’un des établissements non hospitalo-universitaires les plus importants en matière de recherche ; nous avons donc toute légitimité à nous en saisir et à développer nos propres projets.



Comment avez-vous embarqué la communauté médicale ?



Dr Christelle Jadeau : Nous avons d’abord travaillé sur l’information et la communication. Progressivement, le projet Ouest Data Hub 2.0 et l’entrepôt de données de santé ont commencé à être identifiés au sein de l’établissement. Nous avons alors constitué un club d’utilisateurs réunissant des professionnels susceptibles de porter cette dynamique. Nous formons désormais un petit groupe de médecins à l’utilisation de l’outil eHOP et avons déjà plusieurs idées de projets. Comme les autres établissements, nous avons conduit notre propre déploiement, en l’adaptant à notre environnement technique et à nos spécificités organisationnelles. Nous avons pu nous appuyer à la fois sur les ressources expertes mutualisées à l’échelle du GCS HUGO, et sur les profils spécialisés recrutés en interne grâce au soutien de Bpifrance et de l’ONDAM. Nous avons également dû travailler sur des enjeux propres à notre établissement, comme les procédures d’information des patients à mettre en œuvre dans le cadre de l’autorisation de la CNIL. En parallèle, les échanges avec les autres établissements nous ont permis de partager les expériences et les méthodes afin d’avancer autant que possible dans une même direction. Aujourd’hui, nous sommes dans la dernière phase du projet. Il reste notamment à installer le comité scientifique et éthique et à finaliser certains flux techniques liés aux médicaments. Nous devrions néanmoins achever le déploiement d’ici fin 2026.Il n’y a pas eu de frein majeur au déploiement technique, car nous avons bénéficié dès le départ d’un soutien institutionnel fort, qui a facilité les échanges avec la direction des services numériques et les différentes directions concernées. L’enjeu est davantage de créer une dynamique auprès des médecins, pour leur donner envie de s’emparer de l’outil sans être freinés par l’idée qu’un entrepôt de données de santé serait avant tout un outil de CHU. Le CH du Mans est l’un des établissements non hospitalo-universitaires les plus importants en matière de recherche ; nous avons donc toute légitimité à nous en saisir et à développer nos propres projets.Nous avons d’abord travaillé sur l’information et la communication. Progressivement, le projet Ouest Data Hub 2.0 et l’entrepôt de données de santé ont commencé à être identifiés au sein de l’établissement. Nous avons alors constitué un club d’utilisateurs réunissant des professionnels susceptibles de porter cette dynamique. Nous formons désormais un petit groupe de médecins à l’utilisation de l’outil eHOP et avons déjà plusieurs idées de projets.