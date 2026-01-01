Automatisation des plannings : des outils gratuits et totalement paramétrables pour libérer du temps d’encadrement

Rédaction

Largement utilisés par les cadres des établissements sanitaires et médico-sociaux, les outils de gestion du temps de travail de l’Anap franchissent le cap de l’automatisation avec le lancement de "3 minutes Planning". Ce générateur inédit automatise entièrement la production de maquettes, de cycles de travail et de plannings prévisionnels. Il est disponible librement pour tous les professionnels et s’adapte pleinement à leurs besoins. Afin de faciliter sa prise en main et construire en direct ses évolutions, l’Anap lance La Fabrique RH Anap, une série de rendez-vous digitaux dédiée aux nouveaux outils RH de l’Anap. Dès la fin d’année, un outil complémentaire de gestion quotidienne des plannings sera disponible, avant l’arrivée d’autres outils RH en préparation.

3 minutes Planning incarne une rupture dans l’offre d’outils RH de l’Anap développés à partir des besoins exprimés sur le terrain. Développé avec l’appui de l’intelligence artificielle, mais sans IA embarquée, il accompagne les directions et les cadres dans l’organisation du temps de travail en automatisant la génération de cycles de travail et de plannings. « Depuis des années, les cadres sont absorbés par la gestion des plannings. Grâce à l’IA et en s’appuyant sur l’expertise technique de l’Anap, nous avons élaboré une nouvelle génération d’outils d’organisation du temps de travail : automatisés, entièrement paramétrables et accessibles à tous. En simplifiant radicalement la construction des cycles et plannings, notre ambition est de casser le plafond de verre du temps d’encadrement », déclare Matthieu Girier, directeur du pôle Performance RH de l’Anap.

3 minutes Planning : des besoins du service au planning prévisionnel

À partir des besoins du service, renseignés poste par poste et jour par jour, l’outil automatise toutes les étapes qui conduisent au planning prévisionnel. Il génère plusieurs cycles de travail conformes à la réglementation, construit les roulements et produit le planning mensuel nominatif. Lorsqu’une organisation ne peut pas fonctionner en l’état, 3 minutes Planning en identifie les causes, qu’il s’agisse d’un manque d’effectifs, d’une organisation inadaptée ou de contraintes trop nombreuses. Il met alors en évidence les leviers d’action permettant de construire une alternative viable.



3 minutes Planning n’est qu’une première étape. Dès décembre, un nouvel outil viendra compléter cette offre en accompagnant un autre temps de la vie du service : la gestion quotidienne des plannings et des aléas. D’autres outils automatisés sont en préparation, notamment sur l’organisation RH, la génération d’organigrammes et de fiches de poste, le pilotage des effectifs ou encore le pilotage budgétaire RH.

Construire collectivement les évolutions de l’outil