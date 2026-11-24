Au CHU de Lille, l’innovation numérique à l’épreuve des usages

Aurélie Pasquelin

Lancé en 2019 pour accompagner l’émergence, l’expérimentation et le déploiement des innovations numériques en santé, le programme « Santé connectée » du CHU de Lille s’est progressivement structuré autour d’une cellule dédiée, chargée de coordonner et d’accompagner les projets numériques portés par les équipes hospitalières. Son responsable, Mathias Charlet, revient sur les travaux menés et sur les enjeux qui se posent aujourd’hui pour transformer les innovations en usages concrets.

Comment est née la cellule « Santé connectée » du CHU de Lille ?



Mathias Charlet : En 2019, le CHU de Lille a créé le programme « Santé connectée », dont j’ai pris la responsabilité au sein de la Direction des ressources numériques et du système d’information (DRNSI). L’objectif était alors de structurer l’accompagnement de projets autour de la télémédecine, des applications mobiles, des données de santé, des objets connectés et, déjà, de l’intelligence artificielle. La cellule « Santé connectée » a ensuite vu le jour début 2020, avec la vocation d’être un véritable guichet d’accompagnement. Nous instruisons les projets, évaluons leur maturité ainsi que leur faisabilité technique, réglementaire et financière, puis accompagnons leur mise en œuvre. Notre rôle est transversal : il s’agit à la fois d’accompagner les professionnels de santé, de structurer les usages et de favoriser le déploiement de solutions numériques, qu’elles répondent à des enjeux de soin, d’administratif ou de recherche.



Comment le dispositif a-t-il ensuite évolué ?



Nous avons répondu, en 2023, à l’appel à projets « Tiers-Lieu d’Expérimentation » de France 2030. Le CHU et ses partenaires (Université de Lille, URPS médecins libéraux HdF, Eurasanté, Compagnie des Tiers-Lieux) ayant été retenus dans la première vague, nous avons rejoint ce dispositif avec la direction de la recherche. Le Tiers-Lieu d’Expérimentation (TLE) constitue aujourd’hui un cadre supplémentaire pour tester et évaluer des innovations. Il complète l’activité de la cellule « Santé connectée » sans s’y substituer. Plusieurs membres de notre équipe participent d’ailleurs à sa gouvernance et à son fonctionnement.



Combien de projets accompagnez-vous aujourd’hui ?



Nous suivons chaque année entre 20 et 25 projets de manière opérationnelle. À cela s’ajoutent 60 à 80 sujets ou demandes qui nous sont adressés et qui peuvent, ou non, se transformer en projets. Ces chiffres témoignent d’un besoin d’accompagnement pour identifier, évaluer et intégrer des solutions numériques dans les pratiques.



Quelle place l’intelligence artificielle occupe-t-elle dans ce portefeuille ? Et plus largement, comment le sujet est-il structuré au CHU de Lille ?



L’IA représente aujourd’hui environ un quart de notre portefeuille de projets, une proportion qui devrait continuer à progresser. Au CHU de Lille, un comité IA est en cours de mise en place, et nous en sommes à la fois partie prenante et force motrice. Nous avons déjà une expérience concrète de ces technologies, avec des projets en imagerie et en biologie, notamment en anatomopathologie, mais aussi sur des sujets d’organisation, comme l’optimisation des plannings médicaux. Nous travaillons également sur l’IA générative, avec des usages administratifs mais aussi des réflexions autour de son utilisation comme assistant médical.