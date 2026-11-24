Au CHU de Lille, l’innovation numérique à l’épreuve des usages
Aurélie Pasquelin
Lancé en 2019 pour accompagner l’émergence, l’expérimentation et le déploiement des innovations numériques en santé, le programme « Santé connectée » du CHU de Lille s’est progressivement structuré autour d’une cellule dédiée, chargée de coordonner et d’accompagner les projets numériques portés par les équipes hospitalières. Son responsable, Mathias Charlet, revient sur les travaux menés et sur les enjeux qui se posent aujourd’hui pour transformer les innovations en usages concrets.
Comment est née la cellule « Santé connectée » du CHU de Lille ?
Mathias Charlet : En 2019, le CHU de Lille a créé le programme « Santé connectée », dont j’ai pris la responsabilité au sein de la Direction des ressources numériques et du système d’information (DRNSI). L’objectif était alors de structurer l’accompagnement de projets autour de la télémédecine, des applications mobiles, des données de santé, des objets connectés et, déjà, de l’intelligence artificielle. La cellule « Santé connectée » a ensuite vu le jour début 2020, avec la vocation d’être un véritable guichet d’accompagnement. Nous instruisons les projets, évaluons leur maturité ainsi que leur faisabilité technique, réglementaire et financière, puis accompagnons leur mise en œuvre. Notre rôle est transversal : il s’agit à la fois d’accompagner les professionnels de santé, de structurer les usages et de favoriser le déploiement de solutions numériques, qu’elles répondent à des enjeux de soin, d’administratif ou de recherche.
Comment le dispositif a-t-il ensuite évolué ?
Nous avons répondu, en 2023, à l’appel à projets « Tiers-Lieu d’Expérimentation » de France 2030. Le CHU et ses partenaires (Université de Lille, URPS médecins libéraux HdF, Eurasanté, Compagnie des Tiers-Lieux) ayant été retenus dans la première vague, nous avons rejoint ce dispositif avec la direction de la recherche. Le Tiers-Lieu d’Expérimentation (TLE) constitue aujourd’hui un cadre supplémentaire pour tester et évaluer des innovations. Il complète l’activité de la cellule « Santé connectée » sans s’y substituer. Plusieurs membres de notre équipe participent d’ailleurs à sa gouvernance et à son fonctionnement.
Combien de projets accompagnez-vous aujourd’hui ?
Nous suivons chaque année entre 20 et 25 projets de manière opérationnelle. À cela s’ajoutent 60 à 80 sujets ou demandes qui nous sont adressés et qui peuvent, ou non, se transformer en projets. Ces chiffres témoignent d’un besoin d’accompagnement pour identifier, évaluer et intégrer des solutions numériques dans les pratiques.
Quelle place l’intelligence artificielle occupe-t-elle dans ce portefeuille ? Et plus largement, comment le sujet est-il structuré au CHU de Lille ?
L’IA représente aujourd’hui environ un quart de notre portefeuille de projets, une proportion qui devrait continuer à progresser. Au CHU de Lille, un comité IA est en cours de mise en place, et nous en sommes à la fois partie prenante et force motrice. Nous avons déjà une expérience concrète de ces technologies, avec des projets en imagerie et en biologie, notamment en anatomopathologie, mais aussi sur des sujets d’organisation, comme l’optimisation des plannings médicaux. Nous travaillons également sur l’IA générative, avec des usages administratifs mais aussi des réflexions autour de son utilisation comme assistant médical.
Mathias Charlet : En 2019, le CHU de Lille a créé le programme « Santé connectée », dont j’ai pris la responsabilité au sein de la Direction des ressources numériques et du système d’information (DRNSI). L’objectif était alors de structurer l’accompagnement de projets autour de la télémédecine, des applications mobiles, des données de santé, des objets connectés et, déjà, de l’intelligence artificielle. La cellule « Santé connectée » a ensuite vu le jour début 2020, avec la vocation d’être un véritable guichet d’accompagnement. Nous instruisons les projets, évaluons leur maturité ainsi que leur faisabilité technique, réglementaire et financière, puis accompagnons leur mise en œuvre. Notre rôle est transversal : il s’agit à la fois d’accompagner les professionnels de santé, de structurer les usages et de favoriser le déploiement de solutions numériques, qu’elles répondent à des enjeux de soin, d’administratif ou de recherche.
Comment le dispositif a-t-il ensuite évolué ?
Nous avons répondu, en 2023, à l’appel à projets « Tiers-Lieu d’Expérimentation » de France 2030. Le CHU et ses partenaires (Université de Lille, URPS médecins libéraux HdF, Eurasanté, Compagnie des Tiers-Lieux) ayant été retenus dans la première vague, nous avons rejoint ce dispositif avec la direction de la recherche. Le Tiers-Lieu d’Expérimentation (TLE) constitue aujourd’hui un cadre supplémentaire pour tester et évaluer des innovations. Il complète l’activité de la cellule « Santé connectée » sans s’y substituer. Plusieurs membres de notre équipe participent d’ailleurs à sa gouvernance et à son fonctionnement.
Combien de projets accompagnez-vous aujourd’hui ?
Nous suivons chaque année entre 20 et 25 projets de manière opérationnelle. À cela s’ajoutent 60 à 80 sujets ou demandes qui nous sont adressés et qui peuvent, ou non, se transformer en projets. Ces chiffres témoignent d’un besoin d’accompagnement pour identifier, évaluer et intégrer des solutions numériques dans les pratiques.
Quelle place l’intelligence artificielle occupe-t-elle dans ce portefeuille ? Et plus largement, comment le sujet est-il structuré au CHU de Lille ?
L’IA représente aujourd’hui environ un quart de notre portefeuille de projets, une proportion qui devrait continuer à progresser. Au CHU de Lille, un comité IA est en cours de mise en place, et nous en sommes à la fois partie prenante et force motrice. Nous avons déjà une expérience concrète de ces technologies, avec des projets en imagerie et en biologie, notamment en anatomopathologie, mais aussi sur des sujets d’organisation, comme l’optimisation des plannings médicaux. Nous travaillons également sur l’IA générative, avec des usages administratifs mais aussi des réflexions autour de son utilisation comme assistant médical.
Notre principe est simple : pas de besoin, pas de projet. Notre rôle est d’abord de répondre aux besoins du terrain et de construire des projets avec les professionnels de santé, pour leurs usages quotidiens ou au bénéfice des patients. La plupart du temps, ce sont donc les professionnels qui viennent nous solliciter. Nous les aidons à formaliser leur besoin, à identifier les solutions existantes et, si nécessaire, à réaliser un benchmark du marché. Certains projets peuvent également être portés par l’institution, notamment par la gouvernance ou la Commission médicale d’établissement. Enfin, les start-up et les industriels viennent régulièrement nous présenter leurs solutions. Cela nous permet d’assurer une veille sur les innovations disponibles et, lorsque cela est pertinent, de les orienter vers le TLE pour envisager une expérimentation.
Les objets connectés constituaient un axe important au lancement du programme. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Contrairement à ce que nous avions imaginé, les usages liés aux objets connectés représentent finalement une part assez limitée de notre activité. Nous avons quelques projets mais notre portefeuille est davantage constitué de projets de télémédecine, notamment de télésurveillance et d’applications mobiles. Nous avons également travaillé sur une application de suivi des plaies chroniques, qui intègre désormais un module d’IA et fait l’objet d’une expérimentation avec le Tiers-Lieu. À cela s’ajoutent les projets d’IA et les cinq expérimentations actuellement menées dans le cadre du TLE. Notre portefeuille évolue donc en permanence, en fonction à la fois des besoins du terrain et des innovations disponibles.
Au regard de votre expérience, quels sont les principaux leviers pour faire passer une innovation de l’expérimentation à un usage pérenne ?
C’est un enjeu majeur. Pour moi, le premier levier est la capacité à démontrer un retour sur investissement, qu’il soit financier, organisationnel ou lié à la qualité des soins. Une innovation peut avoir franchi les étapes de recherche, d’évaluation clinique et de conformité réglementaire, sans pour autant trouver sa place naturellement dans les usages. Il faut encore démontrer sa valeur et évaluer les conditions concrètes de son déploiement. Cela est particulièrement vrai pour l’intelligence artificielle, pour laquelle il n’existe pas encore de modèle économique clairement établi à l’hôpital public. Nous devons donc être capables de mesurer les gains attendus : temps médical ou paramédical économisé, amélioration de la prise en charge, optimisation des organisations… Pour d’autres usages, comme la télémédecine, la question est davantage organisationnelle. Le modèle économique existe et l’enjeu consiste alors à intégrer durablement ces nouveaux usages dans les pratiques, en travaillant avec les professionnels sur leurs modalités de déploiement.
Pour conclure, quelles sont aujourd’hui les ambitions du programme « Santé connectée » ?
Notre objectif reste de structurer et d’accompagner les usages, le déploiement et l’évaluation des innovations numériques, afin que le CHU de Lille puisse intégrer durablement ces nouvelles pratiques et en tirer pleinement les bénéfices, aussi bien pour les professionnels que pour les patients. Nous souhaitons également le positionner comme un établissement de référence sur ces sujets. C’est un enjeu pour notre établissement, mais aussi pour notre territoire : les Hauts-de-France disposent d’un écosystème particulièrement riche en matière d’innovation numérique en santé. Le CHU de Lille a donc toute sa place pour contribuer à le faire connaître et à valoriser les projets qui y sont développés.
> Article paru dans Hospitalia #74, édition de septembre 2026, à lire ici